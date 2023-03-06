Промив ніс водою з-під крана: американець помер після зараження рідкою бактерією (відео)

Співробітники охорони здоров'я повідомили, що чоловік помер після того, як підхопив інфекцію, яка роз'їдає мозок людини. З 1962 по 2021 рік лише чотири особи зі 154 у США вижили після такого захворювання.

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В американській Флориді місцевий житель помер після зараження рідкісною амебою. Медики припускають, що він міг заразитися цією небезпечною бактерією під час промивання носа водою з-під крана. Про це повідомляє USA Today.

Представники місцевих органів охорони здоров'я повідомили, що у чоловіка було виявлено інфекцію мікроскопічної амеби під назвою Naegleria fowleri. Хоча такі захворювання трапляються вкрай рідко, але раніше вже було зафіксовано подібні випадки. У період із 2012 по 2021 рік було зареєстровано від 0 до 5 випадків щорічно.

"Наразі проводиться епідеміологічне розслідування, щоб зрозуміти унікальні обставини цієї інфекції. Я можу підтвердити, що інфекція, на жаль, призвела до смерті, і будь-яка додаткова інформація у цій справі є конфіденційною, щоб захистити приватне життя пацієнта", — сказав Джей Вільямс, прессекретар департаменту охорони здоров'я Флориди.

[ + – ] З 1962 по 2021 рік лише чотири особи зі 154 у США вижили після зараження Фото: Getty Images

Таке захворювання "може статися лише тоді, коли вода, заражена амебами, потрапляє в організм через ніс", йдеться у пресрелізі департаменту. Зазначається, що люди не можуть заразитись, випивши водопровідну воду, оскільки шлункова кислота зазвичай вбиває ці організми.

Naegleria fowleri — це амеба, одноклітинний живий організм, який можна знайти у ґрунті та теплій прісній воді, наприклад, в озерах, річках та гарячих джерелах на території США. Її часто називають "амебою, що пожирає мозок", вона може викликати інфекції мозку, що зазвичай відбувається, коли вода, що містить амебу, потрапляє в ніс, наприклад, під час плавання.

З 1962 по 2021 рік лише чотири людини зі 154 у США вижили після зараження мозокоїдними амебами, згідно з даними Центру з контролю та профілактики захворювань. Ознаками та симптомами інфекції спочатку є сильні головні болі, лихоманка, нудота та блювання, які можуть прогресувати до судом, галюцинацій та коми.

[ + – ] Люди не можуть заразитися цією інфекцією, випивши водопровідну воду.

Раніше Фокус писав, що нітрити з питної води та продуктів викликають діабет другого типу. Дослідники опублікували роботу про поширені небезпечні добавки та їх зв'язок із смертельним захворюванням.

Також повідомлялося, що на планеті з'явилося нове захворювання, до половини діагностованих помирають за п'ять років. Нещодавно відкрита хвороба показує невтішну статистику, не маючи при цьому способів лікування та профілактики.