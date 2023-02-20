На планеті з'явилося нове захворювання: до половини діагностованих помирають за п'ять років

Нещодавно відкрите захворювання показує невтішну статистику, не маючи при цьому способів лікування та профілактики.

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Синдром ВЕХАС був виявлений лікарями лише у 2020 році, тому зрозуміло, що більшість людей про нього не чули. Він набагато поширеніший, ніж думали дослідники, і це не єдина частина, що лякає.

За оцінками дослідників, 15 500 осіб у США старше 50 років страждають від цього синдрому, симптоми якого зазвичай включають незрозумілу лихоманку, пневмонію, мієлому (рак плазматичних клітин), артрит, васкуліт, низький рівень кисню в крові та багато іншого.

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ВЕХАС розшифровується як: Вакуолі, фермент Е1, Х-зчеплений, Автозапальний та Соматичний. Зазвичай він вражає дорослих, переважно чоловіків, і більшість симптомів захворювання розвиваються у віці 50-70 років. Основним джерелом занепокоєння з приводу ВЕХАСу є високий рівень смертності: до половини діагностованих помирають протягом п'яти років. Дослідники вважають, що ВЕХАС є прототипом нового типу хвороб, з якими зіткнеться людство.

Головний дослідник дослідження доктор Девід Бек заявив у пресрелізі, що тепер, коли відомо, що ВЕХАС зустрічається частіше, ніж багато інших типів ревматологічних захворювань, а саме в одного з 4000 чоловіків, лікарі повинні додати цей стан до свого списку потенційних діагнозів., коли стикаються з пацієнтами зі стійким та незрозумілим запаленням та низькою кількістю клітин крові або анемією.

Дослідницька група, яка опублікувала свої результати, проаналізувала зразки крові понад 160 000 чоловіків і жінок віком від 50 років, щоб знайти мутацію в гені UBA1, яка, на думку дослідників, викликає синдром.

Бек сказав, що ВЕХАС присутній у одного з 4000 чоловіків старше 50 років, тому це захворювання слід враховувати, коли ви бачите людей, які мають всі симптоми. Чоловіки більш уразливі, тому що ген UBA1 знаходиться на Х-хромосомі. У чоловіків є тільки одна Х-хромосома, а у жінок дві, і зазвичай їх не стосуються такі захворювання, якщо мутація не відбулася в обох статевих хромосомах.

Хоча вважається, що це викликано генетичною мутацією у гені UBA1, хвороба не передається дітям, тобто не є спадковою. Хоча від цього синдрому немає ліків або навіть стандартного лікування, але симптоми можна лікувати вже зараз за допомогою різних ліків.

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