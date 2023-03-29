На Львівщині пацієнтка прожила 8 місяців із зубом в легенях (фото)

Медики Центру легеневого здоров'я змогли його успішно видалити і стан жінки значно покращився.

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Лікарі знайшли в бронхах пацієнтки зуб після 8 місяців виснажливого та постійного кашлю. Подробиці 29 березня повідомив Центр легеневого здоров'я.

Молода жінка звернулася зі скаргами до пульмонолога амбулаторно-поліклінічного відділення. Вона розповіла медикам, що у неї постійний виснажливий кашель спостерігається з липня 2022 року.

Такий стан тривав у неї вісім місяців. Ліки, які вона приймала, ніяк позитивно на ситуацію не вплинули.

З'ясувалося, що рентгенобстеження їй не проводили, оскільки вона годувала дитину грудьми. Жінці порадили звернутися за допомогою до фахівців Центру легеневого здоров’я. Лікарка-пульмонологиня оглянула пацієнтку, а згодом скерувала її на рентгенодослідження. Результати обстеження й виявили у неї в правому нижньо-щітковому бронху частину зуба.

Медики з'ясували, що частина зуба опинилася у легенях під час пологів, які відбувалися шляхом кесаревого розтину. Під час екстреної процедури він відколовся.

За допомогою ендоскопічного кошичка фахівці Центру легеневого здоров'я його видалили, застосувавши місцеву анестезію. Стан жінки значно покращився.

Фокус 6 березня повідомляв, що американець помер після зараження рідкісною бактерією. Як зазначили медики, чоловік помер після того, як підхопив інфекцію, яка роз'їдає мозок людини. З 1962 по 2021 рік лише чотири особи зі 154 у США вижили після такого захворювання. Захворювання "може статися лише тоді, коли вода, заражена амебами, потрапляє в організм через ніс".

У США чоловіка звільнили з роботи через рідкісну хворобу, яка отримала назву синдром "автопивоварні". Чоловік працював вчителем і тренером у середній школі в Нью-Джерсі, коли співробітники навчального закладу почали скаржитися, що від нього пахне алкоголем, хоча сам він стверджував, що ніколи не пив під час робочого дня.