Приобрести жилье во время войны: есть ли смысл инвестировать в недвижимость в период нестабильности? Ответ экспертов

Инвестиции в недвижимость — один из наиболее распространенных способов сохранения денег. Он также дает возможность получать пассивный доход и приумножать капитал. По данным международных аналитиков, более 40% людей по всему миру меняют место жительства. Поэтому приобретение недвижимости, предоставление в аренду помещений для проживания или коммерческой деятельности — одни из наиболее выгодных и стабильных форм ведения бизнеса.

По данным Министерства юстиции, в 2020 году украинцы приобрели 315 647 объектов недвижимости разных типов, а именно, квартир, усадеб и домов. В следующем году этот показатель лишь вырос — заключили более 368 тысяч сделок. А потом наступил 2022-й: на рассвете 24 февраля мы встретили новую реальность.

В этом материале эксперты группы компаний Greenville расскажут, каким будет рынок недвижимости в ближайшей перспективе, насколько рискованно покупать квартиру во время войны и как не допустить роковых ошибок.

Когда говорят пушки, инвесторы молчат

В последний довоенный год темпы продаж недвижимости только набирали обороты: в первом квартале 2021-го украинцы приобрели около 68 тысяч объектов, а в четвертом — почти 120 тысяч. Согласно исследованию Colliers EMEA, наибольшее внимание инвесторы уделяли офисным (более 30%), логистическим (26%) и жилым (17%) помещениям. Специалисты считали, что стоимость жилья в 2022 году в крупных городах вырастет примерно на 7%, то есть рынок будет стабилен. Следовательно, прогнозы по инвестициям в недвижимость были весьма положительные. По подсчетам некоторых экспертов, те, кто инвестировал на стадии котлована в конце 2021 года, должны были сейчас выйти в прибыль. Полномасштабная война все перевернула с ног на голову. В марте еще не было до конца ясно, удержится ли вообще украинская столица под натиском русских. Горячая фаза только начиналась, поэтому практически все объекты капитального строительства были поставлены на паузу. И без того тяжелую ситуацию усугубило стремительное падение экономики и девальвация национальной валюты.

Девелоперская отрасль начала медленно восстанавливаться летом, когда война приняла позиционный характер, а планы противника на блицкриг полностью провалились. Тем не менее, согласно исследованию URE Club, только 21,2% компаний в Украине возобновили работу над проектами в 2022 году. По некоторым оценкам, в конце прошлого года на грани банкротства находились до двух третей девелоперских компаний, а около 30% инвесторов, купивших жилье в рассрочку или ипотеку, не смогли ее выплачивать из-за финансовых трудностей. В качестве альтернативы рассматривалась недвижимость в других странах. "Но инвестировать в недвижимость за границей — это путь сохранения денег. Доходность в таком случае минимальна, особенно в короткой и средней перспективе", — подчеркивает коммерческий директор Greenville Руслана Грабко.

За девять месяцев 2022 года рынок недвижимости рухнул почти в три раза, по данным Опендатабота. С апреля по май в Украине было заключено всего 9,4 тысячи соглашений.

Руслана Грабко отмечает, что независимо от сферы, общая тенденция на рынке в 2022 году выглядела следующим образом: замораживание или закрытие всех проектов в первые два месяца полномасштабного вторжения, частичное возобновление работы весной, постепенное возобновление строительства объектов летом и новая пауза во время осенних массированных ракетных ударов по критической инфраструктуре.

2023 год: восстановление рынка

Окончательно рынок недвижимости начал восстанавливаться только недавно. По словам коммерческого директора Greenville, весной этого года темпы строительства значительно выросли по сравнению с летом 2022-го. Более того: запускаются новые проекты.

"Мы, например, возобновили строительство в Киеве в июне прошлого года. Весь год активно строим наши проекты Greenville Park и Greenville на Печерске. Остальные девелоперские компании также заработали в полную силу. Статистика по Киеву красноречиво это подтверждает. Только за 14 дней в июне в столице появились три новых жилых комплекса, а в Киевской области — семь. Изменилась динамика: в отличие от прошлого лета, темпы строительства сейчас выросли", — констатирует эксперт.

Строительство_Greenville Park продолжается и во время войны

В мае "Минфин" совместно с партнерами провели социологическое исследование и выяснили, что в недвижимость инвестировали более 36% украинцев. Именно такой вариант сохранения денег в экстремальное время вошел в топ-3 ответов на вопрос, какой инструмент инвестирования вы хотите испробовать в ближайшее время (другие два – акции иностранных компаний и земля сельскохозяйственного назначения).

"Будем откровенны, не все компании дождутся победы в хорошей форме. Несмотря на все, рынок настроен скорее оптимистично и проактивно", — говорит ко-фаундер URE Club Ольга Соловей. Девелоперские компании также сравнительно быстро адаптируются к новой реальности. Около 65% опрашиваемых девелоперов планируют приступить к работе над новыми проектами в этом году, а 21,6% начнут это делать частично. Только у 13,7% пока нет планов строить новые объекты. То есть, даже во времена неопределенности профессионалы научились работать, реализовывать и планировать, хотя военное положение требует дополнительных затрат для покрытия возможных рисков.

По мнению экспертов из команды Greenville, в ближайшее время, при стабильной военно-политической ситуации (по крайней мере, сохранении такой, как сейчас), восстановится спрос в Киеве. Большую роль играет в этом фактор внутренней миграции. Бренд-менеджер Greenville Ольга Карпук отмечает, что согласно данным IOM, в Украине сейчас зарегистрировано 5,4 миллиона перемещенных лиц. В Киеве это в большей степени переселенцы из Харькова, Запорожья, Николаева, Днепра, Херсона и т.д. Многие имеют материальную возможность и желание обустраивать жизнь на новом месте именно в собственной квартире. Фактически они сегодня выступают одним из решающих драйверов спроса на жилье.

Секция Greenville Park

На что обратить внимание инвестору

Девальвация гривни быстро съедает накопления, банки в период глубокого экономического кризиса и военного положения бывают ненадежны, покупать акции отечественных компаний рискованно, а для открытия собственного бизнеса в нынешних условиях нужна немалая смелость. Поэтому инвестировать в недвижимость сейчас вполне оптимальный вариант для тех, кто не решается рисковать собственными средствами и ищет возможность сохранить финансовые активы от инфляции.

Руслана Грабко отмечает, что перед приобретением квадратных метров необходимо предусмотреть следующие моменты:

Локация. До 24 февраля важными факторами при выборе жилого комплекса были расстояние до метро, комфортная транспортная развязка, наличие внутренней и внешней инфраструктуры. Сейчас у потребителя появились новые пожелания: удаленность от военных объектов, объектов критической инфраструктуры, наличие укрытия, подземного паркинга, обращают внимание и на тип конструкции дома — то есть все те изменения, которые связаны со спецификой сегодняшней ситуации.

Лобби Greenville Park

История. Важно обратить внимание на историю девелоперской компании, проанализировать их деятельность за последние годы, изучить репутационную составляющую (отзывы, присутствие в медиа, скандалы и т.п.), проследить поведение во время войны. Даже поверхностный поиск через Google позволит сформировать определенное представление о застройщике. Участие компании в профильных организациях и клубах также является положительным фактором. Конечно, безупречная репутация — еще не гарантия надежности, но большой шаг к ней.

Документация. У компании должен быть полный пакет разрешительных документов: строящийся объект должен быть легальным. Обязательно должны быть разрешение на строительство, правильное целевое назначение земельного участка, сертификат строительной компании.

Эксперты уверены, что если девелоперская компания в период неопределенности активно реализует проекты и планирует строить новые, это положительный сигнал потенциальному инвестору.