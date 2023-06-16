"Оригинальный флешмоб": Оля Полякова предложила $1000 за плевок в Баскова или Лепса (видео)

Как заявила Полякова, нужно пнуть или плюнуть в российских артистов, записав это на видео. Сделавшим это, певица пообещала отправить деньги на кредитную карту.

Украинская певица Оля Полякова предложила 1000 долларов тем, кто даст пинок или плюнет в российских исполнителей Николая Баскова и Григория Лепса. Видео с таким предложением она опубликовала у себя в Instagram 16 июня.

Так Полякова отреагировала на инициативу певцов из РФ платить по миллиону рублей за каждый подбитый танк Leopard украинских защитников.

По ее словам, чтобы получить деньги, нужно дать пинок или плюнуть в Баскова или Лепса и снять это на видео. Тем, кто это сделать, Полякова пообещала сразу перевести на карту деньги.

"А если добавите к этому "Слава Украине", то две", — сказала Полякова.

"Акция продолжается! А если дать пинок одновременно обоим, то +5000$" — написала певица в описании к видео.

Отметим, что советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко у себя в Telegram отреагировал на инициативу Поляковой. Он назвал ее "оригинальным флешмобом".

"$1000 за плевок в баскова или лепса и $5000 за пинки обоим сразу — Оля Полякова предложила оригинальный флешмоб", — отметил Геращенко.

Напомним, что 15 июня Лепс и Басков пообещали по 1 млн рублей за уничтоженные Abrams и Leopard. По словам российских артистов, инициатива появилась после понимания того, что они "могут погибнуть за Отечество". Денежное вознаграждение военных поддержало Минобороны РФ.

Артисты заявили о своей инициативе в рамках вечеринки "Русской медиагруппы", которая состоялась во время Петербургского международного экономического форума.