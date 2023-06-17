Мешал наживаться на эвакуации: в Херсоне "коммерсанты" избили волонтера (видео)

Двое нападавших повалили волонтера на землю и нанесли ему несколько ударов. Конфликт начался на автовокзале и перерос в преследование на автомобилях.

В Херсоне избили волонтера Карена, занимавшегося эвакуацией людей. Об этом сообщил 17 июня в Telegram местный журналист Константин Рыженко.

По его словам, драку устроили "коммерсанты" — их заработку мешала регулярная и бесплатная эвакуация, которую организовывал волонтер.

На кадрах можно разглядеть, как двое нападавших мужчин нападают на волонтера и гонят его по дороге. Затем он падает, а нападавшие наносят ему несколько ударов. Свидетеля, который пытался разнять их, не подпустили и угрожали ему избиением.

Позже глава Херсонской ОВА Александр Прокудин написал, что нападавших на известного в Херсоне волонтера установили. Полицейские открыли уголовное производство по статье хулиганство.

Волонтера, по их данным, избили в районе автовокзала. В ходе проверки следователи Херсонского райуправления полиции установили, что 16 июня около 16 часов 42-летний житель областного центра приехал с пассажирами в междугородний автовокзал.

"Там к нему подошли 35-летний ранее судимый херсонец и еще один неизвестный. Между мужчинами разразился конфликт по пассажирским перевозкам, который перерос в преследование на автомобилях и драку", — заявили в полиции.

Через несколько часов после инцидента пострадавший обратился в больницу, где у него диагностировали множественные ушибы мягких тканей головы и тела, ушиб нижнего челюстного сустава. Писать заявление по факту избиения мужчина не cтал.

Напомним, что российские войска обстреливали людей, эвакуирующихся из Херсона после подрыва Каховской ГЭС.

Фокус ранее выяснил, что оккупанты просили тысячу долларов за вывоз из зоны затопления. Как правило, ВС РФ высаживали людей в центре города Алешки, который постоянно обстреливали из минометов.