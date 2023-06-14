Без российского паспорта или $1000 не спасают: как живет Херсонщина после подрыва Каховской ГЭС

По мнению местного жителя, нежелание российских военных помогать местным жителям с эвакуацией связано с тем, что гражданские в Алешках служат для РФ "стеной" от артиллерии ВСУ.

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После подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции в ночь на 6 июня 2023 года россияне в течение недели отказывались спасать гражданских в затопленных населенных пунктах. Об этом рассказали Фокусу непосредственные свидетели тех событий.

Сергей из Алешек Херсонской области, который видел затопление собственными глазами, рассказал, что с первых дней россияне плавали на лодках между домами, слышали, как люди просили о помощи, но игнорировали призывы.

"Многие же россияне были расквартированы в домах вдоль берега Днепра, и тогда они искали своих, собирали их по деревьям, — говорит Сергей, — Россиян тоже много утонуло. Их тела в форме плавали в воде".

Он убеждает, что после того, как президент России Владимир Путин, по словам его спикера Дмитрия Пескова, поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать в Херсонской области работу по помощи людям и ликвидации последствий затопления, российские военные начали обращать внимание на гражданских.

"Когда кто-то просил о помощи, они в ответ спрашивали: "Дети есть?". Тем, кто отвечал, что нет — не помогали, а тем, у кого дети были — да. На следующий день уже решили помогать всем. Если у кого-то был российский паспорт — бесплатно. Тем, у кого такого не было, предлагали эвакуироваться за деньги — просили примерно тысячу долларов. В основном они высаживали на сушу в центре города Алешки. Но центр постоянно обстреливался минометами. В частности, был прилет в школу, где собрались именно те, кто эвакуировался на сушу", — рассказывает он.

Он также прокомментировал видео, которые появились в социальных сетях, как россияне спасают гражданских.

"Спасут несколько человек и выпускают ролики. Но они лишь создавали иллюзию. Им нужны гражданские в Алешках, они их выпускать не хотят, чтобы ими прикрываться. Даже если россиянам дадут команду отступить, то они начнут всех эвакуировать, чтобы среди местного населения выезжать и своими колоннами", — отметил житель Алешек.

По его словам, если бы российские военные после наводнения или накануне эвакуировали весь город, то их бы накрыли артиллерией бойцы ВСУ.

"Они это понимают. Военные РФ же не ушли из подтопленных населенных пунктов — основные силы и технику оттянули в лес, где сухо, а посты разбросали или на лодках, или там, где вода сошла", — подчеркнул он.

Больше читайте в материале Фокуса "Россияне эвакуировали за 1 тысячу долларов", — как выживала Херсонщина после подрыва Каховской ГЭС".

Напомним, что 7 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к международным организациям, чтобы они эвакуировали украинцев с оккупированных территорий Херсонской области.

Ранее стало известно, что оккупанты нанесли десятки ударов по людям, которые выезжали автобусами из затопленного Херсона.