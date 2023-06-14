Без російського паспорта чи $1000 не рятують: як живе Херсонщина після підриву Каховської ГЕС

На думку місцевого жителя, небажання російських військових допомагати місцевим жителям з евакуацією пов'язане з тим, що громадянські в Олешках служать для РФ "стіною" від артилерії ЗСУ.

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Після підриву дамби Каховської гідроелектростанції в ніч на 6 червня 2023 року росіяни протягом тижня відмовлялися рятувати цивільних у затоплених населених пунктах. Про це розповіли Фокусу безпосередні свідки тих подій.

Сергій з Олешок Херсонської області, який бачив затоплення на власні очі, розповів, що з перших днів росіяни плавали на човнах між будинками, чули, як люди просили про допомогу, але ігнорували заклики.

"Багато ж росіян було розселено у будинках уздовж берега Дніпра, і тоді вони шукали своїх, збирали їх по деревах, — каже Сергій, — Росіян теж багато потонуло. Їхні тіла у формі плавали у воді".

Він переконує, що після того, як президент Росії Володимир Путін, за словами його спікера Дмитра Пєскова, доручив голові МНС Олександру Куренкову організувати на Херсонщині роботу з допомоги людям та ліквідацію наслідків затоплення, російські військові почали звертати увагу на цивільних.

"Коли хтось просив про допомогу, вони у відповідь запитували: "Діти є?". Тим, хто відповідав, що ні — не допомагали, а тим, у кого діти були — так. Наступного дня вже вирішили допомагати всім. Якщо у когось був російський паспорт — безкоштовно, тим, у кого такого не було, пропонували евакуюватися за гроші — просили приблизно тисячу доларів, переважно вони висаджували на сушу в центрі міста Олешки, але центр постійно обстрілювався мінометами. Наприклад був "приліт" у школу, де зібралися саме ті, хто евакуювався на сушу", – розповідає він.

Він також прокоментував відео, які з'явилися у соціальних мережах, як росіяни рятують цивільних.

"Вони лише створювали ілюзію. Їм потрібні цивільні в Олешках, вони їх випускати не хочуть, щоб ними прикриватися. Навіть якщо росіянам дадуть команду відступити, то вони почнуть усіх евакуювати, щоб серед місцевого населення виїжджати і своїми колонами", — зазначив житель Альошек.

За його словами, якби російські військові після повені чи напередодні евакуювали все місто, то їх накрили б артилерією бійці ЗСУ.

"Вони це розуміють. Військові РФ же не пішли з підтоплених населених пунктів — основні сили та техніку відтягли до лісу, де сухо, а пости розкидали або на човнах, або там, де вода зійшла", — наголосив він.

Більше читайте у матеріалі Фокусу " Росіяни евакуювали за 1 тисячу доларів", — як виживала Херсонщина після підриву Каховської ГЕС ".

Нагадаємо, що 7 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до міжнародних організацій, щоб вони евакуювали українців з окупованих територій Херсонської області.

Раніше стало відомо, що окупанти завдали десятків ударів по людях, які виїжджали автобусами з затопленого Херсона.