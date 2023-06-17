Подрыв Каховской ГЭС: два нацпарка на Херсонщине превращаются в пустыню, — Минэкологии (фото)
Министр экологии Руслан Стрелец заявил, что для парка "Великий Луг" убытки составили 15 млрд гривен, а для нацпарка "Кам’янська Січ" — 73 млрд гривен.
Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС национальные парки "Великий Луг" и "Кам’янська Січ" в Херсонской области уже начали превращаться в пустыни. Об этом написал у себя в Facebook министр экологии Украины Руслан Стрелец.
По его словам, Госэкоинспекция уже посчитала ориентировочные убытки для этих территорий. Так, для парка "Великий Луг" убытки составили 15 млрд гривен, а для нацпарка "Кам’янська Січ" — 73 млрд гривен. Эксперты прогнозируют, что площадь суши в этих парках увеличится в два раза, на тысячи гектаров.
Министр отметил, что 17 июня мир отмечает День борьбы с опустыниванием и засухами. Однако именно сегодня в Украине оценивают последствия российского террора, его вреда для экологии страны.
"Мир не имеет права прощать этот экологический террор стране-агрессору. Вооруженная агрессия россиян – это не только потери здесь и сейчас. Это глобальные вызовы для будущих поколений", — отметил Стрелец.
Он заявил, что из-за подрыва Каховской ГЭС недавно цветущие территории могут превратиться в пустыню. Это приведет к повышению температур и может усугубить климатический кризис. Последствия действий россиян будут ощущать все.
"Агрессор обрекает на голод целые континенты. Ведь от наших поставок зависит жизнь людей в странах Ближнего Востока и Азии. А это около 400 миллионов человек", — заявил министр.
По его словам, на восстановление территорий уйдут десятилетия. Также Стрелец показал фотографии Национального парка "Кам’янська Січ".
Напомним, что 17 июня стало известно, как после того как сошла вода выглядит уникальный дом в Олешках. Художница начала рисовать в возрасте 69 лет, когда потеряла детей и мужа. За 6 лет она расписала свой дом от пола до потолка. Сейчас дом уже не узнать, а специалисты не знают, можно ли восстановить утраченные фрески.
Также сообщалось, что в сети появились новые спутниковые снимки разрушенной Каховской ГЭС. На кадрах компании Maxar можно увидеть, как сейчас выглядит подорванная российскими оккупантами плотина, а также речной терминал "Нибулон".