Подрыв Каховской ГЭС: два нацпарка на Херсонщине превращаются в пустыню, — Минэкологии (фото)

Министр экологии Руслан Стрелец заявил, что для парка "Великий Луг" убытки составили 15 млрд гривен, а для нацпарка "Кам’янська Січ" — 73 млрд гривен.

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС национальные парки "Великий Луг" и "Кам’янська Січ" в Херсонской области уже начали превращаться в пустыни. Об этом написал у себя в Facebook министр экологии Украины Руслан Стрелец.

По его словам, Госэкоинспекция уже посчитала ориентировочные убытки для этих территорий. Так, для парка "Великий Луг" убытки составили 15 млрд гривен, а для нацпарка "Кам’янська Січ" — 73 млрд гривен. Эксперты прогнозируют, что площадь суши в этих парках увеличится в два раза, на тысячи гектаров.

Министр отметил, что 17 июня мир отмечает День борьбы с опустыниванием и засухами. Однако именно сегодня в Украине оценивают последствия российского террора, его вреда для экологии страны.

"Мир не имеет права прощать этот экологический террор стране-агрессору. Вооруженная агрессия россиян – это не только потери здесь и сейчас. Это глобальные вызовы для будущих поколений", — отметил Стрелец.

Он заявил, что из-за подрыва Каховской ГЭС недавно цветущие территории могут превратиться в пустыню. Это приведет к повышению температур и может усугубить климатический кризис. Последствия действий россиян будут ощущать все.

"Агрессор обрекает на голод целые континенты. Ведь от наших поставок зависит жизнь людей в странах Ближнего Востока и Азии. А это около 400 миллионов человек", — заявил министр.

По его словам, на восстановление территорий уйдут десятилетия. Также Стрелец показал фотографии Национального парка "Кам’янська Січ".

Национальный парк "Кам'янська Січ" в Херсонской области Фото: Руслан Стрілець/Facebook

Национальный парк "Кам'янська Січ" в Херсонской области Фото: Руслан Стрілець/Facebook

Национальный парк "Кам'янська Січ" в Херсонской области Фото: Руслан Стрілець/Facebook

Напомним, что 17 июня стало известно, как после того как сошла вода выглядит уникальный дом в Олешках. Художница начала рисовать в возрасте 69 лет, когда потеряла детей и мужа. За 6 лет она расписала свой дом от пола до потолка. Сейчас дом уже не узнать, а специалисты не знают, можно ли восстановить утраченные фрески.

Также сообщалось, что в сети появились новые спутниковые снимки разрушенной Каховской ГЭС. На кадрах компании Maxar можно увидеть, как сейчас выглядит подорванная российскими оккупантами плотина, а также речной терминал "Нибулон".