Пошла к сестре и пропала: в Закарпатье нашли убитой 9-летнюю девочку (фото)

9-летняя Вероника Богданюк пропала в поселке Куты Косовского района. На следующий день ее тело обнаружили в кустах со следами насильственной смерти.

В Закарпатской области задержан подозреваемый в убийстве пропавшей накануне 9-летней девочки. Им оказался двоюродный дядя ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Закарпатской области.

9-летняя Вероника Богданюк пропала 18 июня. В последний раз ее видели около 15 часов дня. Родители обратились в полицию с заявлением об исчезновении ребенка.

На следующий день тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили в зарослях на территории поселка. Правоохранители установили, что к убийству ребенка причастен его 34-летний родственник.

"Мужчина приехал в гости к своему двоюродному брату — отцу девочки. Когда ребенок шел к сестре, родственник двинулся за ней. Дядя предложил сократить дорогу и заманил девочку в заросли. Там злоумышленник изнасиловал ее и задушил. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения и оперативно установили лицо, причастное к совершению преступления", — сообщили в полиции.

Мужчину задержали, он признался в содеянном. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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