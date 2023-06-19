Грозы, туманы и жара: прогноз погоды на неделю в Украине (видео)

Максимальная температура ожидается 21-23 июня – до 30°. В Киевской области уже объявили желтый уровень опасности из-за порывов ветра.

На этой рабочей неделе в разных регионах возможны дожди и жара. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеорологического центра на 20-23 июня, опубликованном в соцсетях 19 июня.

По данным синоптиков, 20 июня в большинстве западных, а также в Винницкой и Одесской областях возможны осадки. В среду, 21 июня, кратковременные дожди и грозы угрожают большей части территории страны, однако уже в четверг должно быть сухо. В гидрометцентре предупредили только о вероятности выпада кратковременного дождя 22 июня местами на западе.

Кроме дождей украинцам стоит ожидать туманов, но их обещают только ночью и утром 20 июня в Карпатах и Прикарпатье.

"Ветер преимущественно северо-западный, в южной части северо-восточный 5-10 м/с", — отметили синоптики.

Ночью прогнозируют температуру 12-18°, на побережье морей – до 21°. Днем 20 июня температура должна быть выше – 23-28°, однако 21-22 июня она еще повысится – до 25-30° повсюду, кроме запада и востока.

23 июня на западе страны, по информации гидрометцентра, ожидаются грозовые дожди. Температура ночью в западных регионах опустится до 12-17 °, а днем в пятницу будет до 23-28 °.

"На остальной территории без осадков, лишь днем в северных местами кратковременные дожди, грозы", — подчеркнули синоптики.

По их прогнозам, ночью 23 июня там температура будет 15-21°, а на востоке Украины — 11-16°. Днем следует ожидать повышения температуры до отметки 24-30°.

Гроза и желтый уровень опасности в Киевской области

Однако в Украинском гидрометеорологическом центре предупреждают, что в Киевской области гроза возможна уже сегодня, 19 июня.

"В ближайшее время с сохранением до конца суток 19 июня гроза, порывы ветра 15-20 м/с", — проинформировали синоптики.

В гидрометцентре заявили, что в Киевской области объявлен желтый уровень опасности.

Напомним, в Одессе запретили купаться в море, лимане и реках. Также жители не смогут ловить рыбу в местных водоемах. В городском совете объяснили, что ограничения связаны с обнаружением в воде вредных веществ и возбудителей болезней.

17 июня министр экологии Украины Руслан Стрелец заявил, что в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС национальные парки "Великий Луг" и "Кам’янська Січ" в Херсонской области начали превращаться в пустыни.