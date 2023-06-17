В Одессе запретили ловить рыбу и купаться в море из-за инфекционных патогенов в воде

Лабораторные исследования, как сообщили в одесском горсовете, показали, что в водах области есть возбудители инфекционных болезней, в том числе сальмонеллы, а также различные вирусы.

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Городской совет Одессы запретил жителям города купаться в море, лимане, а также в реках. Кроме того, нельзя даже ловить рыбу из-за вредных веществ и возбудителей болезней, обнаруженных в воде. Об этом говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что запрет также касается и жителей всех остальных населенных пунктов Одесской области. Запрет было решено ввести после получения результатов лабораторных исследований воды в регионе.

В сообщении говорится, что исследователи обнаружили возбудители инфекционных болезней, в том числе сальмонеллы, а также различные вирусы, холеровидные вибрионы, яйца и личинки гельминтов людей и животных и прочее. Также зафиксировано повышенное содержание кишечных палочек.

В горсовете Одессы заявили, что купаться в воде теперь опасно.

"Наличие всех перечисленных биологических патогенов в воде открытых водоемов Одесской области, в частности, Черном море, Белгород-Днестровском лимане и реке Дунай, создает реальную угрозу жизни и здоровью населения", — говорится в сообщении.

Напомним, что 11 июня жителей Одессы призвали не выходить на побережье. Вода из Днепра смыла первую линию обороны россиян на левом берегу реки и на одесские пляжи может выбросить минно-взрывные предметы.

"Вода из Днепра смыла первую линию обороны врага на левом береге, где было очень много заминированных территорий. И мины уплыли к Одессе, одну из них уже уничтожили", — сообщил Сергей Братчук, спикер Одесской ОВА.

Кроме того, 15 июня сообщалось, что у побережья Одессы вода в Черном море изменила цвет и стала насыщенно зеленого оттенка. Прибоем на берег возле Одессы выносит также мусор. В основном это сучья и ветки деревьев, которые течением принесло из пострадавших от искусственного затопления поселков и городов Херсонской области.