Зеленое и со стволами деревьев в воде: как выглядит Черное море возле Одессы (фото, видео)

Черное море в районе Одессы продолжает страдать от последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС. Вода уже изменил свой цвет, а на пляжи прибоем начало выносить габаритный мусор.

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У побережья Одессы вода в Черном море изменила цвет и стала насыщенно зеленого оттенка. Соответсвующее видеокадры опубликовало медиа Odesa LIVE в четверг, 15 июня.

На опубликованном видео видно, что морская вода покрыта непрозрачной зеленой пленкой с разводами. Прибоем на берег возле Одессы выносит также мусор. В основном это сучья и ветки деревьев, которые течением принесло из пострадавших от искусственного затопления поселков и городов Херсонской области.

То, как Черное море в районе Одессы позеленело в результате активного цветения водорослей зафиксировал на фото гидробиолог Олег Ковтун на своей странице в Фейсбуке.

"Цветение сине-зелеными водорослями началось. И хотя это явление для нашей части моря стало почти обычным, будем надеяться что сейчас это также не затянется на долго и не приведет к гибели гидробионтов", — написал Ковтун.

Гидролог отметил, что ситуация поменяется в лучшую сторону, если подует северо-западный ветер.

Гидробиолог Олег Ковтун показал, как сейчас выглядит черное море у побережья Одессы Гидробиолог Олег Ковтун показал, как сейчас выглядит черное море у побережья Одессы

Кроме того на побережье Черного моря прибоем продолжает выбрасывать строительный мусор и ветки деревьев из затопленных регионов Херсонской области. Так, в четверг, 15 июня, к побережью одесского пляжа принесло целое дерево. Коммунальщики уже достали его и увезли.

В Одессе на пляж прибоем вынесло целое дерево с корнями Фото: Одеса. Офіційно

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По распоряжению мэри эпидемиологи провели анализ воды в Черном море. Возбудителей холеры пока не обнаружили. Но зато выявлены положительные результаты РНК ротавируса А и ДНК сальмонеллы.

Также на пляже "Ланжерон" зафиксировано превышение взвешенных веществ в 1,6 раза, железа в 2 раза, а соленость ниже нормы в 2,6 раза.

Напомним, 14 июня украинцам объяснили, откроется ли курортный сезон в Одессе. Директор Украинского национального центра экологии моря предупредил, что токсические вещества будут продолжать накапливаться на морском дне еще не один год. А в полной мере оценить масштабы катастрофы, с которой столкнулось Черное море из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС, можно будет уже во время осенних штормов.

Кроме того, 13 июня директор департамента экологии и природных ресурсов Одесской облгосадминистрации Петр Буланович рассказал о том, как подрыв Каховской ГЭС отразится на Одессе. Если в городе установится 33-градусная жара, то уровень кислорода в морской воде резко снизится. Экологи предупреждают о цветении водорослей и смерти морских обитателей.