Зелене та зі стовбурами дерев у воді: який вигляд має Чорне море біля Одеси (фото, відео)

Чорне море в районі Одеси продовжує страждати від наслідків підриву греблі Каховської ГЕС. Вода вже змінила свій колір, а на пляжі прибоєм почало виносити габаритне сміття.

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Біля узбережжя Одеси вода в Чорному морі змінила колір і стала насичено-зеленого відтінку. Відповідні відеокадри опублікувало медіа Odesa LIVE у четвер, 15 червня.

На опублікованому відео видно, що морська вода вкрита зеленою непрозорою плівкою з патьоками. Прибоєм на берег біля Одеси виносить також сміття. В основному це гілки дерев, які течією принесло з постраждалих від штучного затоплення селищ і міст Херсонської області.

Те, як Чорне море в районі Одеси позеленіло внаслідок активного цвітіння водоростей, зафіксував на фото гідробіолог Олег Ковтун на своїй сторінці у фейсбуці.

"Цвітіння синьо-зеленими водоростями почалося. І хоча це явище для нашої частини моря стало майже звичайним, сподіватимемося, що зараз це також не затягнеться на довго та не призведе до загибелі гідробіонтів", — написав Ковтун.

Гідролог зазначив, що ситуація зміниться на краще, якщо повіє північно-західний вітер.

Гідробіолог Олег Ковтун показав, який зараз вигляд має Чорне море біля узбережжя Одеси Гідробіолог Олег Ковтун показав, який зараз вигляд має Чорне море біля узбережжя Одеси

Крім того, на узбережжі Чорного моря прибоєм продовжує викидати будівельне сміття й гілки дерев із затоплених регіонів Херсонської області. У четвер, 15 червня, до узбережжя одеського пляжу принесло ціле дерево. Комунальники вже дістали його та відвезли.

В Одесі на пляж прибоєм винесло ціле дерево з корінням Фото: Одеса. Офіційно

Епідемії та інфекційні захворювання в Одесі: яка ситуація в місті зараз

За розпорядженням мерії епідеміологи провели аналіз води в Чорному морі. Збудників холери поки що не виявили. Проте виявлено позитивні результати РНК ротавіруса А і ДНК сальмонели.

Також на пляжі "Ланжерон" зафіксовано перевищення важких речовин у 1,6 разу, заліза у 2 рази, а солоність нижча за норму у 2,6 разу.

Нагадаємо, 14 червня українцям пояснили, чи відкриється курортний сезон в Одесі. Директор Українського національного центру екології моря попередив, що токсичні речовини продовжуватимуть накопичуватися на морському дні ще не один рік. А повною мірою оцінити масштаби катастрофи, з якою зіткнулося Чорне море через підрив дамби Каховської ГЕС, можна буде вже під час осінніх штормів.

Крім того, 13 червня директор департаменту екології та природних ресурсів Одеської облдержадміністрації Петро Буланович розповів про те, як підрив Каховської ГЕС позначиться на Одесі. Якщо в місті встановиться 33-градусна спека, рівень кисню в морській воді різко знизиться. Екологи попереджають про цвітіння водоростей і смерть морських мешканців.