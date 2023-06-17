В Одесі заборонили ловити рибу та купатися в морі через інфекційні патогени у воді

Лабораторні дослідження, як повідомили в одеській міськраді, показали, що у водах області є збудники інфекційних хвороб, зокрема сальмонели, різні віруси.

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Міська рада Одеси заборонила мешканцям міста купатися у морі, лимані, а також у річках. Крім того, не можна навіть ловити рибу через шкідливі речовини та збудники хвороб, виявлених у воді. Про це йдеться на вебсайті відомства.

Повідомляється, що заборона також стосується жителів усіх інших населених пунктів Одеської області. Заборону було вирішено запровадити після отримання результатів лабораторних досліджень води у регіоні.

У повідомленні йдеться, що дослідники виявили збудники інфекційних хвороб, у тому числі сальмонели, а також різні віруси, холероподібні вібріони, яйця та личинки гельмінтів людей та тварин тощо. Також зафіксовано підвищений вміст кишкових паличок.

У міськраді Одеси заявили, що купатися у воді наразі небезпечно.

"Наявність усіх перерахованих біологічних патогенів у воді відкритих водойм Одеської області, зокрема, Чорного моря, Білгород-Дністровського лиману та річки Дунай, створює реальну загрозу життю та здоров'ю населення", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 11 червня мешканців Одеси закликали не виходити на узбережжя. Вода з Дніпра змила першу лінію оборони росіян на лівому березі річки та на одеські пляжі може викинути мінно-вибухові предмети.

"Вода з Дніпра змила першу лінію оборони ворога на лівому березі, де було дуже багато замінованих територій. І міни попливли до Одеси, одну з них уже знищили", — повідомив Сергій Братчук, речник Одеської ОВА.

Крім того, 15 червня повідомлялося, що біля узбережжя Одеси вода у Чорному морі змінила колір і стала насичено зеленим відтінком. Прибоєм на берег біля Одеси виносить також сміття. В основному це суки та гілки дерев, які течією принесло із постраждалих від штучного затоплення селищ та міст Херсонської області.