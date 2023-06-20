Затопило 10 этажей: в многоэтажке Киева прорвало гидрант (фото, видео)

В многоэтажке на ДВРЗ пожарные гидранты не ремонтируют и в неисправном состоянии они уже несколько лет. Жильцы дома уверяют, что приходится делать отверстия на общих балконах, чтобы по ним вытекала вода.

В Днепровском районе Киева затопило многоэтажный дом. Причина случившегося — прорыв пожарного гидранта, сообщили журналисты телеканала "Киев".

Дом находится в жилом массиве ДВРЗ, возле Дарницкого вагоноремонтного завода. Из-за ЧП оказались затоплены квартиры с 1-го по 10-й этажи.

"Воды на 10 этаже было почти по колено, поэтому местные жители сделали отверстия на общих балконах, чтобы по ним вытекала вода", — отметили журналисты.

Жильцы дома уверяют, что подобная авария была и месяц назад на девятом этаже. Работники решили проблему как и в прошлый раз — просто заварили гидрант.

"Люди вызвали полицию, чтобы она зафиксировала факт бездействия местного ЖЭКа. По их словам, дому 10 лет, а пожарные гидранты в неисправном состоянии", — сообщил телеканал.

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