Зеленский ответил на петицию о запрете распространения российских книг в Украине

Европейские чиновники могут воспринять принятие закона о запрещении книг из России и Беларуси за дискриминацию и усложнить процесс соответствующих переговоров о вступлении нашего государства в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о подписании закона 2309-ІХ, регламентирующем распространение издательской продукции с территории России и Беларуси. На сайте Офиса Президента опубликовано соответствующее уведомление.

Глава государства отметил, что Министерство юстиции Украины предложило ветировать закон. Специалисты из Кабмина усмотрели в нем "признаки несоответствия части третьей статьи 10 и части второй статьи 24 Конституции Украины".

Представители Министерства иностранных дел Украины также не оценили положительную инициативу. В ведомстве считают, что принятие решения не отвечает нормам и стандартам ЕС в области прав человека. Европейские чиновники могут воспринять это дискриминацией и усложнить процесс соответствующих переговоров относительно вступления нашего государства в Европейский Союз. МИД также предлагает ветировать закон.

Зеленский обратил внимание, что проект предоставили стороне ЕС для дополнительной оценки. Глава государства поручил украинскому правительству дополнительно проработать вопросы с учетом мнения заинтересованных сторон, позиции ЕС и сообщить о результатах.

Закон о запрете книг из России и Беларуси

В июне 2022 года депутаты Верховной Рады приняли нормы законодательства, регламентирующие ввоз и распространение в Украину издательской продукции из России и Беларуси. Также под запретом издательская продукция временно оккупированных украинских территорий.

Документ усиливается ограничения по ввозу и распространению издательской продукции антиукраинского содержания, регламентирует украинский книжный рынок по этому вопросу, а также вводит ограничения к изданиям, изданным на языке государства-агрессора, ввозимых из других стран.

Напомним, в конце мая в России полиция аэропорта задержала пассажирку, читавшую книгу на украинском языке. Пассажиры пожаловались на женщину, которую впоследствии забрали силовики.