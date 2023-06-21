Слова на иврите задом наперед: росСМИ распространили фейк о паспорте Израиля Елены Зеленской (фото)

Слова на иврите написаны обратно. Фактически страну Израиль назвали "Иларши", а имя первой леди Украины написано неправильно и тоже задом наперед ("Ксаналез").

Кремлевские СМИ и российские группы в социальных сетях ложное фото израильского паспорта Елены Зеленской, первой леди Украины. В пропагандистском Telegam-канале "Шейх Тамир" опубликована вымышленная информация.

Пропагандисты заявили, что такой "документ" супруга Владимира Зеленского, руководителя украинского государства, получила во время визита в Израиль. Это якобы произошло 19 июня 2023 года.

Дата выдачи документа и срок не соответствуют друг другу. На фото кремлевских прихвостней дату выдачи указали 19.06.2023, а 18.06.2023 написано как дата истечения срока действия. Российские пропагандисты сами запутались, ведь получается, что паспорт выдали уже недействительным.

Российские решили указать УССР как страну рождения Елены Зеленской. В израильских паспортах, изданных репатриированным гражданам Украины, родившимся до восстановления независимости в 1991 году, государством рождения указана именно Украина, а не УССР.

По информации издания Insider, слова на иврите написаны в обратном направлении. Фактически страну Израиль назвали "Иларши", имя Зеленской написано неправильно и тоже задом наперед ("Ксаналез"). Шаблон паспорта гражданина Израиля, который можно найти в Интернете, использовали для основы этого фейка.

Визит Елены Зеленской в Израиль

Елена Зеленская во время визита на территорию Израиля встретилась в Тель-Авиве с первой леди страны Михаль Герцог, а также президентом Ицхаком Герцогом. Они обсудили гуманитарные вопросы, в том числе и помощь пострадавшим от войны детям. Уделялось внимание и проблеме лечения посттравматических состояний.

Первая леди в рамках рабочей поездки также ознакомилась с израильскими методами работы и подходом к помощи детям с психологическими травмами в детском госпитале Safra Children's Hospital. Она посетила и Культурный центр Украины на территории ближневосточного государства.

Напомним, в конце мая российские кафиры заявили о "национализации" квартиры Елены Зеленской в Ялте. Захватчики пояснили, что также планируют забрать винодельческие предприятия, "имущество украинских олигархов" и принадлежащее Меджлису крымскотатарского народа здание.