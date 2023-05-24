Оккупанты заявили о "национализации" квартиры Елены Зеленской в Ялте (фото)

Захватчики также планируют забрать винодельческие предприятия, "имущество украинских олигархов" и здание, которое принадлежит Меджлису крымскотатарского народа.

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Руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что квартира в Ялте, принадлежащая первой леди Украины Елене Зеленской, будет "национализирована". Об этом говорится в Telegram-канале Аксенова.

Отъему собственности подвергнут и другую недвижимость, в частности, здание в Симферополе, которое принадлежит Меджлису крымскотатарского народа, считающегося в РФ экстремистской организацией.

Среди прочего оккупационные власти "национализируют" крупные винодельческие предприятия, банковские организации и прочее "имущество украинских олигархов".

Напомним, что в Госдуме РФ решили конфисковать квартиру, принадлежащую Зеленским в Крыму. За счет отъема собственности первой леди Украины возместят ущерб, причиненный Донбассу от вторжения войск РФ.

Также сообщалось, что пятикомнатную квартиру площадью 193 метра в Ливадии, которая принадлежит семье Зеленского, хотят продать за 75 млн рублей.

Стоит отметить, что на карте, показанной Путину, есть Украина, обозначенная как "земля козаков", и Крым — как отдельное государство под названием Крымское ханство. Карту в 17 веке составил французский исследователь Гийом Сансон.