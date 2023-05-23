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Военный Фокус Российско-украинская война

На карте, которую показали Путину, есть Украина: фотофакт

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Фото: Скриншот | На исторической карте, на которой Путин не нашел Украину, наши земли называются Ukraine pays des cosaques

Карту составил в 17 веке французский картограф Гийом Сансон. На ней Украина обозначена как "земля козаков", а Крым — как отдельное государство под названием Крымское ханство.

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Украина отмечена на французской карте времен Людовика XIV, хотя президент России и глава Конституционного суда утверждали обратное. Снимок карты опубликован на сайте цифровой библиотеки Национальной библиотеки Франции и ее партнеров Gallica.

Карта была создана картографом Гийомом Сансоном в 17 веке.

Если посмотреть на ее снимок, то можно увидеть, что земли, которые входят в состав современной Украины, обозначены там как Ukraine pays des cosaques (Украина земля козаков, — ред.). На тот момент она была частью Речи Посполитой.

Боле того, Крым, аннексированный РФ в 2014 году, картограф обозначил как отдельное государство — Крымское ханство, которое в союзе с Османской империей воевало с Русским царством.

А местность, где император Петр I возведет Петербург — город, в котором родился и Владимир Путин — обозначена как Ингрия и принадлежит Швеции.

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Карта, которую создал французский картограф Гийом Сансон в 17 веке

Напомним, 23 мая Владимир Путин запустил новый фейк об Украине. Президент России считает, что до создания Украинской советской социалистической республике (УССР) в 1919 году украинцы никогда не имели собственного государства. Путин также настаивал на том, что территория современной Украины в свое время входила состав Речи Посполитой, а потом население этой территории якобы "попросилось в состав Московского царства".

Кроме того 21 декабря 2021 года Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Украину создал советский государственный деятель Владимир Ленин. По мнению президента РФ, для этого (создания Украины) большевики использовали "исконно русские земли".