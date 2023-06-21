"Женщина хочет резать — грустно": ректор ВУЗа наговорил на расследование Минздрава (видео)

Во время распределения студентов-медиков на интернатуру ректор позволял себе сексистские шутки и комментарии про фамилию студентки. Позже руководитель попытался оправдаться тем, что шутки озвучивались "тихонечко".

Во время распределения на интернатуру во Львовском национальном медицинском университете имени Даниила Галицкого руководство позволяло себе сексистские шутки. На это 19 июня пожаловалась в соцсетях студентка Мария Грищук, прикрепив соответствующие видео.

По словам Грищука, ректор вуза Борис Зименковский некорректно высказывался о студентах, а глава комиссии — декан Александр Надрага — выключал им микрофоны, чтобы не слушать неудобные вопросы. Также девушка пожаловалась на организационные проблемы, повлекшие несправедливость распределения.

"В общем, хотелось достичь понимания со стороны администрации университета и этим, возможно, повлиять на будущие распределения. Кажется, понятно, что для создания прозрачной системы, что, как утверждалось в ходе дискуссий, все время делалось администрацией университета, нужны четкие приказы/обращения/установки и прописанные регламенты. И хотя бы минимальное уважение к выпускникам, которые принимают важное решение по поводу своей будущей специализации", — написала студентка.

На обнародованном видео можно услышать, как ректор высмеивает фамилию Волкодав, будто осуждая желание будущего педиатра работать с детьми. Однако он отмечает, что шутит, и студенты якобы это понимают.

На другой записи студентка выбирает интернатуру в отделении хирургии, после чего ректор делится, что "такой бы знать не хотел" и считает выбор "грустным". Далее он шутит, что девушка якобы может и "зарезать ночью".

Ректор Львовского вуза ответил на обвинения в сексизме

21 июня ректор ЛНМУ имени Даниила Галицкого Борис Зименковский дал комментарий о скандале журналистам "УП.Жизнь". Он заявил, что только шутил и не собирался никого обидеть.

"Я никому из студентов ничего плохого не сказал. Я пошутил. Студенты моих слов не слышали. У меня сидела справа проректор, и я тихонько ей говорил. Однако рядом был мощный микрофон и выхватил", — объяснил ректор.

Зименковский подчеркнул, что комментировал фамилию Волкодав и шутил о женщинах в хирургии "тихонечко" и только для коллеги, а не широкой аудитории. Однако признался, что оперирование пациентов действительно к "женским профессиям" не относит, как и бокс.

"Все-таки хирургия — агрессивная часть медицины. И не такая простая. Я соглашаюсь, что женщина может все, как и мужчина. Но, по моему мнению, в медицине есть более женские профессии. Например, кому нравится женский бокс? Впрочем, если кто-то принял мои слова на свой счет, я извиняюсь", — сказал он.

Сексизм во время распределения студентов-медиков: в Минздраве отреагировали

Пресс-служба Министерства здравоохранения Украины назвала ситуацию во львовском медицинском вузе недопустимой. Об этом говорится в публикации на сайте Минздрава от 21 июня.

"Министерство здравоохранения осуждает любые проявления сексизма и предвзятого отношения к студентам. За это каждый, кто был причастен к этой позорной ситуации, понесет ответственность", — подчеркнула пресс-служба.

В Минздраве рассказали, что уже создали комиссию для оценки ситуации и действий членов комиссии вуза.

"Отдельным предметом расследования станет бездействие представителя Минздрава, который присутствовал на заседании по видеосвязи, однако никоим образом не отреагировал на недопустимое поведение приемной комиссии университета", — отметили в министерстве.

Пресс-служба написала, что студенты-медики не должны становиться мишенями для словесного насилия, которое является позором для высшего образования и его руководства. Также в публикации говорится, что проявления сексизма, пристрастное отношение и оскорбления не останутся без наказания.

"Министерство здравоохранения просит прощения у студентов, которые стали участниками этой позорной ситуации, которая произошла", — заявили в Минздраве.

В министерстве пообещали принять "соответствующие кадровые решения" и проработать жалобы студентов по поводу процедуры распределения в целом.

Напомним, 20 июня разгорелся скандал из-за идеи Львовской ОГА организовать для сотрудников тренинг по сексуальному воспитанию в рабочее время. Темой лекции было определено "С секса начинается все", в анонсе встречи обещали обсуждение сексизма, шейминга, половой дискриминации, гомофобии и т.д.

Недавно в Одессе возник спор из-за исполнения музыкантами песен на украинском языке. Двум местным жительницам не понравился такой выбор композиций, и они назвали украиноязычных граждан "приезжими".