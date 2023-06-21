Подрыв Каховской ГЭС: Днепр возвращается в русло, в котором был 70 лет назад, — МВД

По словам главы МВД Игоря Клименко, сейчас специалисты проводят все необходимые расчеты, которые дадут возможность спрогнозировать потребности воды для населения, а также возможности водного бассейна Днепра.

В результате подрыва Каховской ГЭС река Днепр возвращается в русло, в котором была 70 лет назад. Вода отступила от берегов на 1300-1600 метров. Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко в Telegram.

По его словам, сейчас специалисты проводят все необходимые расчеты, которые дадут возможность спрогнозировать потребности воды для населения, а также возможности водного бассейна Днепра.

"Одной из неотложных потребностей в зоне ликвидации последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС остается вода. Как питьевая, так и техническая", — отметил Клименко.

Он заявил, что на данный момент воду подвозят тем, кто в ней нуждается. Более того, проводятся геодезические работы, чтобы выявить места, где можно начать бурить скважины

"Параллельно у нас работает 10 станций фильтрации для очистки питьевой воды. Также у нас есть запасы как минимум в месяц, чтобы обеспечить всех людей питьевой водой", — отметил Клименко.

Напомним, что 21 июня спасатели показали, как справляются с последствиями подрыва Каховской ГЭС. Жителям Херсонской и Днепропетровской областей спасатели продолжают подвозить питьевую воду, несмотря на риски. Так, во время ликвидации последствий наводнения на Херсонщине российские оккупанты уже ранили 16 ликвидаторов.

Кроме того, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что ВС РФ постепенно занимают позиции, оставленные после подрыва Каховской ГЭС. По ее словам, обстрелы в Херсонской области возвращаются к показателям как до техногенной катастрофы. Однако, по ее словам, россияне сами же повлекли для себя препятствие, расставив мины до разрушения дамбы.