ВС РФ постепенно занимают позиции, оставленные после подрыва Каховской ГЭС, — Гуменюк (видео)

Представительница ОК "Юг" проинформировала, что обстрелы в Херсонской области возвращаются к показателям как до техногенной катастрофы. Однако, по ее словам, россияне сами же повлекли для себя препятствие, расставив мины до разрушения дамбы.

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Российские войска постепенно возвращаются на позиции в Херсонской области, с которых сбежали после подрыва Каховской гидроэлектростанции. Интенсивность обстрелов региона возвращается к тому уровню, на котором была до половодья. Об этом 21 июня сообщила руководительница объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Если после подъема воды они вынуждены были отступить на определенное расстояние до 15 километров на некоторых участках и снизить интенсивность огня, то постепенно они возвращаются к тем же показателям", — сказала она.

Спикер рассказала, что также участились обстрелы на Херсонщине.

"Уже за минувшие сутки мы зафиксировали 75 обстрелов. Это возвращение к тем отметкам, которые были до создания ими техногенной катастрофой", — проинформировала она.

Гуменюк подчеркнула, что по сравнению с Запорожским на Днепровском направлении активность защитников по продвижению несколько снижена, однако там повышена активность контрбатарейной борьбы. Также представительница ОК "Юг" отметила, что проблемы для российских окупантов создали расставленные ими же в Херсонской области мины, которые поплыли после подрыва дамбы.

"Мы продолжаем уничтожать мощи врага, пока он передислоцируется после ухода большой воды. Они создали техногенную катастрофу, повлиявшую довольно существенно и на их позиции. Сейчас им приходится по новой оформлять карты минных полей, которые они создали как средство обороны против Сил обороны Украины, а высокая вода их взорвала и разбрасывала в новые географические локации", — объяснила она.

Руководительница пресс-центра заверила, что в Херсонской области продолжается эвакуационно-спасательная операция, однако сохраняется режим информационной тишины. Она добавила, что после публикации данных в СМИ повышается риск обстрелов в спину.

Комментарий пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк

Напомним, 11 июня захватчики обстреляли лодку с гражданскими, пытавшимися эвакуироваться с левобережья Херсонской области. По данным ОВА, в результате атаки в спины погибли трое мирных жителей.

Недавно, 20 июня, ВС РФ совершили артобстрел спасателей, расчищавших ил в Херсоне. В результате вражеской атаки погиб 25-летний сотрудник ГСЧС, еще восемь были ранены. На такую "подлость" России отреагировал президент Владимир Зеленский.