"Российская пропаганда затмила мозг": в центре Харькова 14-летняя девочка пела гимн РФ

В ходе обыска у подростка была обнаружена разнообразная коллекция символики — российские флаги, лозунги в поддержку царя и царской России, а также символика советского периода.

В Харькове была установлена личность девушки-подростка, которая расклеивала пророссийские листовки, агитировала за создание "Харьковской народной республики" и записывала ролик с символикой и гимном страны-агрессора в центре города. Об этом сообщают в Национальной полиции Харьковщины.

21 июня неравнодушные горожане обратились к правоохранительным органам с информацией о девушке, которая расклеивала открытки с "символами" так называемой "Харьковской народной республики" на площади Свободы возле палатки "Все для победы".

По данным начальника следственного управления полиции Харьковской области, Сергея Болвинова, девушку вместе с ее матерью уже допросили, а также провели обыск в их доме.

"Малолетняя певица уже признала свою вину и заявила, что сожалеет. Однако, пожалуй, большое количество потребленной российской пропаганды затмило молодой мозг", — отметил он.

Матерь утверждает, что она не была в курсе антиукраинских убеждений своего ребенка, несмотря на то, что дочь выражала явную позицию "за мир". Она узнала о видео с символикой только после того, как классный руководитель сообщил ей об этом.

У подростка была обнаружена разнообразная коллекция символики, выражающая его пророссийские убеждения. В коллекции присутствовали российские флаги, лозунги в поддержку царя и царской России, а также символика советского периода. Все эти элементы были созданы самой девушкой-подростком. Кроме того, она также собирала советские рубли в качестве сохраняемых артефактов.

"Очевидно, что страной-агрессорой она увлекается серьезно. А столь мощные антиукраинские настроения вряд ли могли остаться незамеченными со стороны матери", – добавляет начальник следственного управления полиции Харьковщины.

Поскольку подросток не достиг возраста уголовной ответственности, матери будет предъявлено обвинение в невыполнении родительских обязанностей в связи с проступком дочери.

Напомним, 20 июня стало известно, что сотрудники СБУ успешно предотвратили передачу конфиденциальной информации от одной из областных военно-гражданских администраций в Россию.

Ранее, 16 июня, сотрудники СБУ сообщили о подозрении экс-заместителю министра обороны Украины и одному из его подчиненных, которые незаконно присвоили из государственного бюджета более 1 млрд гривен.