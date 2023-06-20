"Сливали" россиянам информацию: в Киеве разоблачили программистов-предателей, — СБУ

Оккупанты хотели получить координаты электроподстанций, на которых проводились или еще продолжаются ремонтно-восстановительные работы после обстрелов. Это помогло бы России спланировать повторные атаки.

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Сотрудники службы безопасности успешно предотвратили передачу конфиденциальной информации от одной из областных военно-гражданских администраций в РФ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Расследование выявило, что существовала угроза утечки информации через систему электронного документооборота. Оказалось, что киевская ИТ-компания, которая устанавливала программное обеспечение в государственном учреждении, предоставила права доступа к базам данных своим коллегам из временно оккупированной части на Востоке Украины.

Позднее выяснилось, что эти "коллеги" на самом деле были представителями тан называемой "ДНР", но выдавали себя за сотрудников донецкого "филиала" указанной компании. Они использовали полученный онлайн-доступ с целью регулярного выноса информации из ОВА.

Сотрудники СБУ выяснили, что наибольший интерес у российских лиц вызвал вопрос о последствиях российских воздушных ударов по энергетической инфраструктуре региона.

Также оккупанты хотели знать точные координаты электроподстанций, на которых проводились или еще продолжаются ремонтно-восстановительные работы после обстрелов. Это помогло бы России спланировать повторные атаки.

В ходе обысков в офисе ИТ-компании и в помещениях фигурантов в Киеве следователи обнаружили:

компьютеры и мобильные телефоны с подтверждениями взрывной деятельности;

печати и документы, указывающие на ведение совместного бизнеса с донецким филиалом.

Правоохранители задержали одного из руководителей столичного подрядчика. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса.

Правоохранительные органы также отнесли пятерых сообщников из временно оккупированного Донецка к этому уголовному делу. Всем этим злоумышленникам грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Киеве разоблачили программистов-предателей

Напомним, 14 июня сообщалось, что СБУ разоблачила компанию, которая сотрудничала с "Росатомом". По информации ведомства, была разработана специальная схема, при помощи которой товар переоформляли на других получателей. Подозреваемым грозит 12 лет тюрьмы.