Строили вместе 5 АЭС: СБУ разоблачила компанию, которая сотрудничала с "Росатомом" (фото)

По информации ведомства, была разработана специальная схема, при помощи которой товар переоформляли на других получателей. Подозреваемым грозит 12 лет тюрьмы.

Related video

Службе безопасности Украины удалось разоблачить киевскую компанию, которая во время полномасштабной войны помогала подсанкционному "Росатому". Об этом сообщает пресс-служба ведомства 14 июня.

По информации спецслужб, киевская компания до февраля 2022 года экспортировала свою продукцию на территорию Российской Федерации при помощи своего дилера в Москве, а компания "Росатом" являлась ее главным заказчиком.

"Это монополист в сфере разработки, серийного изготовления и снабжения трубопроводной арматуры для атомных электростанций", — говорится в сообщении.

Уже после начала полномасштабной войны, запрета вывоза товаров на таможенную территорию РФ и введения санкций против "Росатома", киевское бюро компании продолжило сотрудничество с россиянами.

СБУ разоблачила компанию, которая сотрудничала с "Росатомом" Фото: СБУ СБУ разоблачила компанию, которая сотрудничала с "Росатомом" Фото: СБУ СБУ разоблачила компанию, которая сотрудничала с "Росатомом" Фото: СБУ СБУ разоблачила компанию, которая сотрудничала с "Росатомом" Фото: СБУ

Они помогали строить РФ пять АЭС по всему миру и для этого была разработана специальная схема, в которой принимали участие подконтрольные зарубежные компании.

"При выезде из Украины товар "переоформляли" на фактических получателей – подконтрольные "Росатому" компании, строящие АЭС. То есть после пересечения границы он ехал "по новому маршруту". При этом сертификацию трубопроводной арматуры, изготовленной в Киеве, представители "Росатома" осуществляли в режиме онлайн. По оперативным данным, с начала полномасштабного вторжения дельцы совершили 16 экспортных операций в пользу России на сумму почти 42 млн гривен", — говорится в сообщении.

На основании всех собранных доказательств сотрудники СБУ сообщили о подозрении генеральному директору Киевской компании и двум его подчиненным по статье 111-2 ККУ.

После обысков были изъяты документы, компьютерная техника и средства связи. Им была выбрана мера пресечения в виде держания под стражей без права на залог. Нарушителям грозит 12 лет лишения свободы.

Напомним, 13 июня сообщалось, что СБУ задержала коллаборанта, обогревавшего казармы ВС РФ в Лимане. Местный житель, по данным следствия, занимался обогревом "расквартированных" группировок военных из РФ, оставив при этом без теплоснабжения дома местных жителей.