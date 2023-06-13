Пытался сбежать: СБУ задержала коллаборанта, обогревавшего казармы ВС РФ в Лимане (фото)
Местный житель, по данным следствия, занимался обогревом "расквартированных" группировок военных из РФ, оставив при этом без теплоснабжения дома местных жителей.
В Лимане задержан сторонник оккупантов, глава так называемого "филиала донбассгаза ДНР", обогревавший казармы военных РФ во время оккупации Лимана. Об этом во вторник, 13 июня сообщает пресс-служба СБУ.
Оказалось, что коллаборантом был бывший мастер газораспределительных сетей в Лимане. В период, когда российские военные оккупировали город, он пошел на сотрудничество с захватчиками и возглавил местный филиал "донбасгаза ДНР". В его обязанности входил обогрев захваченных строений, в которых расположились "расквартированные" оккупационные группировки военных из России.
При этом, сотрудники СБУ отмечают, что дома местных жителей остались полностью без теплоснабжения.
После того, как Лиман был освобожден, злоумышленник пытался скрыться из города на территорию временно оккупированного Енакиево, однако специалисты СБУ вовремя успели разоблачить и задержать мужчину.
Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Известно, что следователи продолжают проводить расследование по установление всех обстоятельств преступления. Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Госпогранслужбой при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.
Напомним, в конце сентября 2022 года в социальных сетях опубликовали видео, на которых запечатлено, как солдаты Вооруженных сил РФ бегут со своих позиций во временно оккупированном Лимане Донецкой области.
Также напомним, что в конце февраля 2023 года, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что оккупанты запланировали пойти с Луганщины в сторону города Лиман Донецкой области.