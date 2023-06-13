Намагався втекти: СБУ затримала колаборанта, який обігрівав казарми ЗС РФ у Лимані (фото)

Місцевий житель, за даними слідства, займався обігрівом "розквартованих" угруповань військових з РФ, залишивши при цьому без теплопостачання домівки місцевих жителів.

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У Лимані затримано прихильника окупантів, голову так званої "філії донбасгазу ДНР", який обігрівав казарми військових РФ під час окупації Лимана. Про це у вівторок, 13 червня, повідомляє пресслужба СБУ.

Виявилось, що колаборантом був колишній майстер газорозподільних мереж у Лимані. У період, коли російські військові окупували місто, він пішов на співпрацю із загарбниками та очолив місцеву філію "донбасгазу ДНР". У його обов'язки входив обігрів захоплених будівель, у яких розташувалися "розквартовані" окупаційні угруповання військових із Росії.

При цьому співробітники СБУ зазначають, що будинки місцевих жителів залишилися повністю без теплопостачання.

Обвинувачений намагався втекти до окупованого Єнакієво Фото: пресслужба СБУ

Після того, як Лиман було звільнено, зловмисник намагався втекти з міста на територію тимчасово окупованого Єнакієво, проте фахівці СБУ вчасно встигли викрити та затримати чоловіка.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Відомо, що слідчі продовжують проводити розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях спільно з Держприкордонслужбою за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року в соціальних мережах опублікували відео, на якому відображено, як солдати Збройних сил РФ тікають зі своїх позицій у тимчасово окупованому Лимані Донецької області.

Також нагадаємо, що наприкінці лютого 2023 року голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що окупанти запланували піти з Луганщини у бік міста Лиман Донецької області.