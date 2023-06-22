Во Львове женщину в коме доставили в больницу после сеанса массажа в частном кабинете

35-летнюю львовянку госпитализировали в отделение анестезиологии и интенсивной терапии в тяжелом состоянии. Медикам удалось стабилизировать состояние женщины.

Во Львове 21 июня в больницу прямо из кабинета массажа в состоянии комы с подозрением на травму шейного отдела позвоночника доставили женщину. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Инцидент произошел в частном салоне красоты. Клиентка потеряла сознание во время процедуры массажа. Работники салона вызвали скорую. Пострадавшую в состоянии комы госпитализировали в больницу святого Луки во Львове.

В пресс-службе Первого медобъединения Львова сообщили, что 35-летнюю львовянку госпитализировали в отделение анестезиологии и интенсивной терапии в тяжелом состоянии. У нее диагностировали тяжелую травму шейного отдела позвоночника. Медикам удалось стабилизировать состояние пациентки.

"Нейрохирурги зафиксировали шею, состояние женщины улучшается, наблюдается положительная динамика", — рассказали в больнице.

По словам медиков заведения, они сообщили о травмировании женщины в массажном кабинете правоохранителям. В полиции Львовщины отметили, что проводят проверку по упомянутому факту.

Напомним, что в Ивано-Франковске ТЦК запретила больницам госпитализировать призывников без согласования. Это связано с тем, что совет обороны Ивано-Франковской области решил взять на воинский учет всех мужчин в возрасте от 18 до 59 лет.

Ранее сообщалось, что женщина, которую в больнице признали мертвой, ожила на собственных поминках. Местную жительницу доставили в больницу с подозрением на инсульт и остановкой сердца и дыхания. В больнице медики попытались ее реанимировать, а после того, как пациентка на них не отреагировала, дежурный врач констатировал ее смерть.