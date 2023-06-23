Обзывал преступниками, унижал: в Дрогобыче возник конфликт между блогером и военными из ТЦК (видео)

Сообщается, что блогер накинулся с оскорблениями на военных, которых перевели с фронта работать в ТЦК Дрогобыча.

В Дрогобыче Львовской области блогер Марян Чава вступил в конфликт с военными из ТЦК и СП. Об этом сообщили во Львовском ТЦК, поделившись сюжетом телемарафона.

Сообщается, что блогер снял видео, на котором подошел к стоящим недалеко военным, чтобы снять их на видео. Мужчина не реагировал на замечания о том, чтобы их не снимали. Он попросил их показать документы.

В материале говорится, что блогер обзывал сотрудников ТЦК преступниками и унижал. После того как видео появилось в социальных сетях, друзья и родственники опознали военных. Ими оказались бывшие фронтовики, которых перевели работать в ТЦК из-за ранений.

Отмечается, что один из них — 23-летний Артем Белоусов, воевавший с 18 лет в составе боевой 24 бригады Короля Даниила. Он рассказал журналистам, что на войне потерял глаз и имеет вторую группу инвалидности.

По его словам, они никого насильно в ТЦК не забирали, а лишь проверяли документы.

"Они выбежали просто и начали сразу рассказывать нам, как мы плохи, что войны у нас в стране нет официально. Они считают, что мы все какие-то сыновья депутатов, что мы покупали какие-то справки", — сказал Белоусов.

В материале говорится, что еще одним военным, который попал на видео, оказался 57-летний Михаил Андриевский. На передовой он пробыл около года. А 24 декабря 2022 года его сына убили российские оккупанты.

"Он начал обзывать нас военными преступниками, провоцировал", — сказал Андриевский.

Сообщается, что после того, как в сети разразился скандал, Марьян Чава заблокировал доступ в своих аккаунты в социальных сетях. На звонки журналистов он не отвечает.

Скандал с блогером Марьяном Чавой

Напомним, 3 июня во Львове произошел языковой конфликт. Нардепка Наталья Пипа сделала замечание подростку, который под гитару пел песни Виктора Цоя. Нардеп сделала ему замечание, но он ее обругал. Депутат вызвала полицию.

Кроме того, в ночь на 20 июня в официальном Telegram-канале Фастовского городского совета (Киевская область) под сообщением о воздушной тревоге появилась ссылка на сайт с порно видео.