"Чтобы не позорили государство": Зеленский поручил уволить одесского военкома Борисова (видео)

Украинский лидер в связи с делом военкома, у которого журналисты обнаружили недвижимость в Испании, также инициировал проверки все ТЦК в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский дал срочное поручение Главкому Залужному немедленно уволить с должности начальника Одесского ТЦК Евгения Борисова, который попал в скандал из-за имущества в Испании. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале украинского президента в пятницу, 23 июня.

"Уволить с должности одесского "военкома" — начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна", — сказал Владимир Зеленский во время заседания Ставки.

Также украинский президент инициировал создание комиссии под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Павлюка вместе с правоохранительным блоком и вместе с НАПК для проверки всех военкомов во всех регионах.

По словам Зеленского, это нужно для того, чтобы главы ТЦК "не позорили наше государство и память героев, которые погибают на фронте".

Почему военком из Одессы Евгений Борисов попал в скандал

Расследователи "Украинской правды" 22 июня опубликовали расследование, которое касалось главы ТЦК Одессы Евгения Борисова.

По информации журналистов, члены семьи Борисова приобрели недвижимость и другое имущество в Испании уже после начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. В частности, у его матери в собственности появилась вилла за €3 млн, а у жены — офисное помещение на главной улице Марбельи и несколько дорогих машин.

Несколько позже стало известно, что Борисова подозревают еще и в продаже "белых билетов" уклонистам от военной службы и незаконном обогащении.

В тот же день, 22 июня в эфире программы Свобода Live начальница координационного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что служебное расследование в отношении Борисова завершилось и по его результатам он остается на своей должности, поскольку оснований для его отстранения не нашли.

Кроме того Фокус писал о том, что ГБР еще в мае завело дело на Евгения Борисова, но при этом он остался при должности. Таким образом в скандальной истории с начальником Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Евгением Борисовым всплыли новые подробности.

Напомним, 22 июня СМИ писали о том, что у семьи военкома из Одессы имущества в стране ЕС на миллионы. Начальник Одесского областного ТЦК и СП Евгений Борисов сначала уверял журналистов, что его семья не имеет никакой собственности в Испании, а после слов о выписках из местного реестра заявил, что его жена занимается там торговлей и он не "влезает" в эти дела.