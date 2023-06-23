"Держитесь подальше от деревьев": на Львов обрушился мощный ливень (фото, видео)

Ураган во Львове повалил деревья, что помешало движению транспортных средств. Мэр города Андрей Садовый призвал горожан быть внимательными и осторожными.

Львов накрыло мощной бурей и ливнем, которые спровоцировали значительные проблемы на улицах города. В Telegram-канале Lviv. Media опубликовали фото и видео.

Началась непогода во Львове в пятницу вечером, 23 июня. Сильный ливень уже стал причиной убытков и в некоторых районах города. В частности, ураган повалил деревья, что помешало движению транспортных средств.

Мэр города Андрей Садовый в Facebook призвал горожан быть осторожнее. Он обратил внимание на то, что стоит держаться подальше от деревьев.

Прогноз погоды на 24 июня

Украинские синоптики отметили, что погода в Украине 24 июня не будет стабильной и жаркой, ведь ожидаются кратковременные дожди, грозы и сильный ветер. В западной части нашего государства — ливни с грозами, а иногда град и шквалы. И только в южных регионах ожидается сухая погода.

В западных областях, по словам метеорологов, будут умеренные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с, ночью значительные дожди. На остальной территории государства ночью без осадков, днем кратковременные дожди. В южной части без осадков.

Также отмечается, что ветер будет наблюдаться с западного направления и северо-западного. Его скорость будет достигать 10 м/c.

Напомним, 21 июня на территории украинской столицы произошел сильный ливень. В связи с мощными дождями затопило паркинг с элитными транспортными средствами. Дождь и град накрыли Киев и Киевскую область вечером 20 июня. На одном из паркингов мегаполиса располагались десятки премиальных автомобилей, которые оказались затопленными. Жителей столицы и Киевской области призвали быть особенно осторожными во время затоплений. По возможности стоит остаться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости.