В Киеве из-за сильных дождей затопило паркинг с элитными автомобилями (видео)

Проливной дождь и град накрыли Киев и Киевскую область вечером 20 июня. На одном из паркингов столицы находились десятки премиальных автомобилей, которые оказались затопленными.

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Киев и Киевскую область затопило из-за сильных дождей. Вода залилась в подземные паркинги, тем самым нанеся ущерб автомобилям, которые находятся там. Видео опубликовали в Telegram-канале Київ Автомобільний.

Проливной дождь и град вечером 20 июня затопили паркинги, подземные переходы и некоторые помещения. Синоптики прогнозируют, что 21 июня столицу и область также накроет непогода.

В одном из роликов можно увидеть, как вода затопила подземный паркинг в Киеве. Там стояло несколько премиальных автомобилей, включая Porsche, BMW, Mercedes-Benz и Infiniti.

Также из-за затопления пострадали еще десятки других автомобилей, которые находились на паркинге. Вероятнее всего, им потребуется дорогостоящий ремонт.

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Как правильно ездить на автомобиле во время затоплений: полезные советы

Жителей Киева и Киевской области призвали быть особо осторожными во время затоплений. По возможности стоит остаться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости.

Ранее Фокус сообщил прогноз погоды в Украине на 21 июня.

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