Дожди с грозами не прекращаются: где ждать осадков в Украине завтра

Максимальная температура 21 июня достигнет +29 градусов. До этой отметки ртутные столбики поднимутся в Закарпатской, Херсонской и Кировоградской областях.

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В среду, 21 июня, погода в Украине будет дождливой, а в некоторых регионах прогремят грозы. Об этом свидетельствует прогноз украинского Гидрометцентра.

Дожди и грозы ночью в Украине 21 июня

Ночью кратковременные дожди и грозы, по данным синоптиков, ожидаются местами в северных, центральных и восточных областях.

Дожди днем в Украине 21 июня

В светлое время суток на территории Украины синоптики также прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Исключение составят большинство западных и северных регионов, где будет преобладать сухая погода.

Туман и ветер

Утром и ночью на западе нашей страны ожидается туман. Ветер будет преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха

Ночные температуры на территории Украины составят +14… +19 градусов, в западных областях +10… +15. Днем воздух прогреется до +24… +29 градусов. Ночью в Карпатах ожидается +8… +13 градусов, днем +17… +22.

Напомним, в Одессе запретили купаться в море, лимане и реках. Также жители не смогут ловить рыбу в местных водоемах. В городском совете объяснили, что ограничения связаны с обнаружением в воде вредных веществ и возбудителей болезней.

По прогнозу Укргидрометцентра, на этой рабочей неделе в разных регионах возможны дожди и жара. Максимальная температура ожидается 21-23 июня, в эти дни ртутные столбики поднимутся до +30 градусов.