У Києві через сильні дощі затопило паркінг з елітними автомобілями (відео)

Проливний дощ та град накрили Київ та Київську область увечері 20 червня. На одному з паркінгів столиці знаходилися десятки преміальних автомобілів, які виявилися затопленими.

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Київ та Київську область затопило через сильні дощі. Вода залилася в підземні паркінги, тим самим завдавши шкоди автомобілям, які знаходяться там. Відео опублікували у Telegram-каналі Київ Автомобільний.

Проливний дощ та град увечері 20 червня затопили паркінги, підземні переходи та деякі приміщення. Синоптики прогнозують, що 21 червня столицю та область також накриє негода.

В одному з роликів можна побачити, як вода затопила підземний паркінг у Києві. Там стояло декілька преміальних автомобілів, враховуючи Porsche, BMW, Mercedes-Benz та Infiniti.

Також через затоплення постраждали ще десятки інших автомобілів, які були на паркінгу. Найімовірніше, їм знадобиться дорогий ремонт.

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Мешканців Києва та Київської області закликали бути особливо обережними під час затоплень. За можливості варто залишитися вдома та виходити на вулицю лише у разі нагальної потреби.

Раніше Фокус повідомив прогноз погоди в Україні на 21 червня.

Також ми писали, що блогер спробував полагодити затоплений електромобіль Audi e-tron GT за допомогою рису.