Погибли выпускницы: в Кировоградской области произошло смертельное ДТП (фото)

Водитель, по данным следствия, нарушил ПДР, превысил скорость и вылетел в кювет. Уточняется, что за рулем находился нетрезвый полицейский, а погибшими оказались несовершеннолетние выпускницы местного учебного заведения.

В результате дорожного происшествия на трассе "Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье" в районе поселка Новгородка Кропивницкого района Кировоградской области погибли три 17-летних девушки. Также трое пассажирок были госпитализированы. По предварительным данным, водитель автомобиля находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила представитель полиции области Виталина Бевзенко, передает "Суспільне".

Согласно полученной информации, сообщение о дорожной аварии поступило около 4:30 утра 25 июня. По данным, полученным на месте происшествия, стало известно, что водителем автомобиля был полицейский, принадлежащий к одному из территориальных подразделений.

"В результате дорожной аварии три 17-летних девушек погибли: двое на месте происшествия, одна скончалась в карете скорой медицинской помощи. Еще трое пассажирок, в возрасте от 16 до 18 лет, доставлены в больницу. Водитель автомобиля также получил телесные повреждения. За рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения", – сказала Виталина Бевзенко.

Представитель областной прокуратуры, Наталья Алексеенко, сообщила, что в соответствии с данными следствия, водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения, превысил скорость и не справился с управлением, что привело к съезду в кювет и переворачиванию автомобиля. В момент аварии в салоне машины находились пять пассажиров, которые являлись выпускниками одной из местных школ.

По данному факту прокуратура начала досудебное расследование по части 3 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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