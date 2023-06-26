Челюсть мамонта и древнее оружие: что нашли археологи на дне Каховского водохранилища (фото)
По словам историков, затопление значительных территорий в 50-х годах прошлого века помогло многим артефактам остаться невредимыми до нашего времени: уникальные исторические находки на дне Каховского водохранилища законсервировал ил.
На дне обмелевшего после подрыва дамбы Каховской ГЭС водохранилища археологи нашли предметы времен Второй мировой войны, украинского казачества, Византии и даже эпохи палеолита. Об этом 24 июня написало медиа ВСС Украина.
Так, археологи уже нашли несколько артефактов времен украинского казачества. Ведь на территории, которую в 50-х годах прошлого века затопили воды Каховского водохранилища, в свое время существовали пять запорожских сечей – Томаковская, Базавлуцкая, Никитинская, Чортомлыцкая и Новая или Подпольненская сечь.
Археологам уже ужалось найти и идентифицировать огнестрельное оружие того периода.
Потенциально в толще почвы можно найти удивительные вещи, признают историки. Это может быть оружие, казацкие лодки и более древние суда, украшения, керамика, древние поселения и могильники.
Историк и археолог Геннадий Тощев, более 30 лет занимавшийся раскопками древнего могильника Мамай-гора, говорит, что с одной стороны вода, под которой находились все эти места, безусловно, навредила многим памятникам. А с другой стороны, кое-что могло даже законсервироваться.
Кроме того на дне практически уничтоженного водохранилища археологи и историки также нашли кости доисторического животного. Предварительно это может быть челюсть мамонта эпохи палеолита.
Хранит Каховское водохранилище и артефакты времен Второй мировой войны. Археологи наталкиваются на оружие тех времен, немецкие каски и останки военных, которые принимали участие в боях.
Напомним, несколько ранее украинцам показали, как выглядит разрушенная Каховская ГЭС сейчас. На спутниковых снимках, сделанных американской компанией, видно, что Каховское водохранилище перестало существовать, а Днепр остался в своем старом русле.
19 июня украинцам показали, что сейчас происходит с Каховским водохранилищем возле ЗАЭС. На снимках, которые сделали спутники американской компании Planet Labs, видно, что уровень воды в водохранилище в районе ЗАЭС и Никополя остается критически низким.