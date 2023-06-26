Все в огне: в оккупированном Крыму горят склады россиян, — офицер ВСУ (видео)

По данным российских источников, в Кировском районе полуострова загорелся законсервированный полигон ТБО из-за несоблюдения правил безопасности.

В понедельник, 26 июня, в населенном пункте Токарево Кировского района в оккупированном Крыму произошел масштабный пожар. Об этом сообщает местный Telegram-канал "ЧП Крым".

По данным источника горит законсервированный полигон твердых бытовых отходов (ТБО) из-за несоблюдения техники безопасности.

Россияне подчеркивают, что "никаких взрывов в регионе не было".

При этом, полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" написал, что в Крыму горят российские склады.

"В район н.п. Токарево — Шубино неожиданно загорелись склады оккупантов", — заявил он.

На данный момент оккупационные власти не комментировали происшествия. Реальная причина возгорания неизвестна.

г. Токерево, Крым

Напомним, что 23 июня в городе Богородицке недалеко от Тулы (РФ) сгорела пожарная часть, которую сами же "чрезвычайники" и не успели потушить. Что стало его причиной — пока точно неизвестно. Предварительная версия — короткое замыкание. Огонь быстро охватил кровлю с деревянными перекрытиями, так, что пожарные просто не успели с ним справиться.

Напомним, 20 июня СМИ писали о том, что на крупнейшем в РФ Тамбовском пороховом заводе вспыхнул пожар. По предварительным данным, пожар начался после взрыва в цехе №3, в результате которого погибли четыре человека, еще двое получили тяжелые травмы. Комментируя событие губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что причиной пожара был не террористический акт, а "человеческий фактор".