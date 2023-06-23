Не успели потушить: в России у пожарных сгорела часть (видео)

Росмедиа пишут о том, что здание пожарной части было построено еще в 30-х годах прошлого века, поэтому деревянные перекрытия так легко воспламенились.

Related video

В городе Богородицке недалеко от Тулы (РФ) сгорела пожарная часть, которую сами же "чрезвычайники" и не успели потушить. Об этом написало росмедиа Baza в пятницу, 23 июня.

Возгорание произошло сегодня, 23 июня. Что стало его причиной — пока точно неизвестно. Предварительная версия — короткое замыкание.

Чтобы потушить собственную пожарную часть, пожарники задействовали 12 автоцистерн с водой. Однако это не помогло справиться с огнем: помещение сгорело.

По информации росмедиа, пожарная часть размещалась на улице Шахтной в здании, построенном в 30-е года прошлого века.

Огонь быстро охватил кровлю с деревянными перекрытиями, так, что пожарные просто не успели с ним справиться.

Официальной информации о пострадавших или погибших пока нет.

Напомним, 20 июня СМИ писали о том, что на крупнейшем в РФ Тамбовском пороховом заводе вспыхнул пожар. По предварительным данным, пожар начался после взрыва в цехе №3, в результате которого погибли четыре человека, еще двое получили тяжелые травмы. Комментируя событие губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что причиной пожара был не террористический акт, а "человеческий фактор".

А днем ранее, 19 июня, пожар вспыхнул в центре Москвы. Густой черный дым окутал центр российской столицы. Пожар произошел в возводимом здании — вспыхнул пенопласт. Возгорание началось в цокольном этаже.