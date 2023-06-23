Не встигли загасити: у Росії у пожежників згоріла частина (відео)

Росмедіа пишуть про те, що будівля пожежної частини була зведена ще в 30-х роках минулого століття, тому дерев'яні перекриття так легко спалахнули.

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У місті Богородицьку неподалік від Тули (РФ) згоріла пожежна частина, яку самі ж "надзвичайники" і не встигли загасити. Про це написало росмедіа Baza в п'ятницю, 23 червня.

Займання сталося сьогодні, 23 червня. Що стало його причиною — поки достеменно невідомо. Попередня версія — коротке замикання.

Щоб загасити власну пожежну частину, вогнеборці задіяли 12 автоцистерн із водою. Однак це не допомогло впоратися з вогнем: приміщення згоріло.

За інформацією росмедіа, пожежна частина розміщувалася на вулиці Шахтній у будівлі, побудованій у 30-ті роки минулого століття.

Вогонь швидко охопив покрівлю з дерев'яними перекриттями, так, що пожежники просто не встигли з ним впоратися.

Офіційної інформації про постраждалих або загиблих поки що немає.

Нагадаємо, 20 червня ЗМІ писали про те, що на найбільшому в РФ Тамбовському пороховому заводі спалахнула пожежа. За попередніми даними, пожежа почалася після вибуху в цеху №3, унаслідок якого загинуло четверо людей, ще двоє дістали важкі травми. Коментуючи подію, губернатор Тамбовської області Максим Єгоров повідомив, що причиною пожежі був не терористичний акт, а "людський фактор".

А днем раніше, 19 червня, пожежа спалахнула в центрі Москви. Густий чорний дим огорнув центр російської столиці. Пожежа сталася в споруджуваній будівлі — спалахнув пінопласт. Займання почалося в цокольному поверсі.