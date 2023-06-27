Нацкомиссия предлагает переименовать Запорожье: почему языковедам не нравится старое название

По мнению языковедов, название города связано с периодом российской империи и колониализмом.

Национальная комиссия по стандартам государственного языка приняла решение об изменениях, которые следовало бы внести в названия населенных пунктов в Запорожье, а также в ряде других областей. Соответствующая информация размещена в документах, опубликованных на сайте Нацкомиссии.

Языковеды, которые входят в комиссию по стандартам государственного языка, поддержали Решение №230 от 22 июня 2023 года. В решении указываются названия населенных пунктов, которые нужно или переименовать полностью, или несколько изменить в соответствии с новыми языковыми нормами. В Приложении №7 — предложения по городу Запорожье и еще 31 населенному пункту области.

В Приложении указано, какие именно замечания есть к Запорожью: название города связано с периодом российской империи и колониализмом. При этом языковеды не указывают, как иначе можно было бы назвать населенный пункт.

Отметим, Запорожье получило имеющееся имя в 1920 году — соответствующее решение приняли большевики. До того город назывался Александровск — в 1770 году во времена российской империи — здесь возвели крепость, названную в честь одного из российских военных — Голицына или Вяземского.

Впрочем, до того, как российская империя построила укрепления, местность имела название, полученное во времена казачества — Запорожье. Запорожье — это территория, расположенная ниже по течению Днепра за порогами.

Отметим, решение Нацкомиссии вовсе не означает, что Запорожье переименуют — речь идет лишь о рекомендации к органам власти: следовало бы обосновать целесообразность или объяснить, почему оставить существующее название.

Между тем стоит объяснить, что в Украине принято несколько законов, касающихся вопроса переименования:

Закон Украины о географических названиях №2604-IV — в нем объясняется, каким образом можно изменить название, например, города или улицы;

Закон Украины о десоветизации законодательства № 2215-IX — касается отказа от терминов в законах, связанных с СССР.

Согласно Закону о географических названиях, следующий шаг для возможного переименования — рассмотрение вопроса местными органами власти.

Переименование Запорожья: что думают украинцы

На предложение Национальной комиссии по стандартам государственного языка отреагировал депутат ВРУ IX созыва от Европейской солидарности, экс-глава Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович. Он оставил свой комментарий под постом по этой теме на Facebook-странице "Украинской правды".

"Бред. Такие предложения не имеют ничего общего с законом. Это некомпетентность на грани с провокацией", — написал Вятрович.

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Слуга народа" Максим Бужанский высказал свое мнение о предложении переименовать Запорожье в видеообращении.

"Нам рассказывают, что Запорожье — это какой-то российский, имперский нарратив. Серьезно? Запорожье? Колыбель казачества? Сердце Украины? Легендарный город, легендарное слово? Смотрите, все, что принимается под соусом псевдопатриотизма, под соусом спекуляций на патриотизме, под соусом пиара и показухи, все бьет по нам, по украинцам", — сказал Бужанский.

Он напомнил, что речь идет о Запорожье, которое находится под регулярными ракетными обстрелами.

"В результате власть заставила думать не о безопасности людей, не о подготовке к зиме, а о том, как кому-то доказать, что "Запорожье" — правильное название", — резюмировал парламентарий.

Напоминаем, нардепы рассматривали Закон о десоветизации в мае 2020 года: тогда речь шла о первом чтении законопроекта. Приняли его через два года — в апреле 2022 года, через 2 месяца после начала российского вторжения.

Тем временем местные власти научились переименовывать улицы населенных пунктов. Например, в Харькове появилась улица "Да Винчи", а во Львове — улица Любомира Гузара.