Должны знать от садика до работы: Зеленский предлагает изменить статус английского языка

Президент Украины внес в Раду законопроект, согласно которому иностранный язык станет одним из тех, который используется для международного общения.

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, благодаря которому английский язык может получить новый статус. Об этом говорится в проекте "Об использовании английского языка в Украине" №9432, который опубликован 28 июня.

Глава государства предлагает официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Документ гласит, что будет определена категория должностей, сотрудники которых будут обязаны знать английский язык.

То есть в случае принятия этого проекта, применение английского языка в работе органов государственной и местной власти, органов местного самоуправления, подразделений экстренной помощи населению, при пересечении государственной границы, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения станет нормой.

"Английский язык — язык международных конференций и спортивных соревнований, язык коммуникации международного научного общества и лидер среди языков в интернете. Сейчас более 1,5 млрд человек изучают английский язык в мире", — сказано в тексте законопроекта.

Стремление Украины к Европейскому союзу также говорит о необходимости такого шага, так как английский язык является официальным в ЕС, Совете Европы, Европейской комиссии, Европейской ассоциации свободной торговли и НАТО.

По данным на 2021 год Украина входила в рейтинг стран, у которых был средний уровень владения английским — 40-я позиция из 112.

Английский язык в Украине: кто будет обязан им владеть

сотрудники государственной службы категории "А";

сотрудники государственной службы категорий "Б" и "В", однако их перечень установит Кабмин;

председатели местных государственных администраций и их заместители;

военнослужащие офицерского состава, которых проходят службу по контракту;

полицейские среднего и высшего состава Национальной полиции Украины и прокуроры;

сотрудники налоговых и таможенных органов, список которых устанавливается Кабмином;

руководители субъектов государственного сектора экономики.

Примечательно, что теперь в детских садах могут ввести обязательное изучение английского языка, а для школьников введут обязательную государственную итоговую аттестацию с английского языка.

Для преподавателей создадут специальные условия для уроков, а также будут выделяться специальные средства для изучения английского.

Напомним, 28 июня сообщалось, за что в Украине могут наказать работодателя. В налоговой службе предупредили, что возобновили мониторинг работодателей в Украине и уже наказывают за выявленные нарушения.