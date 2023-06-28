Штрафы до 200 тысяч: за что в Украине могут наказать работодателя

В налоговой службе предупредили, что возобновили мониторинг работодателей в Украине и уже наказывают за выявленные нарушения.

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В Государственной налоговой службе (ГНС) призвали работодателей оформлять трудовые отношения с работниками и платить все налоги. В противном случае налоговики обещают штрафовать на серьезные суммы, сообщает пресс-служба ГНС.

Сообщается, что специалисты налоговой службы уже начали соответствующий мониторинг и наказывают за нарушение. Согласно законодательству, за одного незаконного работника штраф может достигать 200 тысяч гривен. Это превышает минимальную зарплату с уплатой всех налогов и ЕСВ сроком в два года.

В налоговой службе отмечают, что в начале 2022 года в Украине без оформления трудовых отношений работало более 3 млн человек. Даже если считать минимальную зарплату, то бюджет недополучает около 100 миллиардов гривен налогов в год.

Также сообщается, что незаконный труд оказывает негативное влияние на социальные гарантии. В частности, неоформленные работники могут остаться без:

оплачиваемых больничных;

отпусков;

пенсионных выплат;

пособий по безработице.

Диджитализация налоговой: какие изменения готовят украинцам

В марте 2023 года Данил Гетманцев в интервью Фокусу рассказывал, что первые масштабные изменения, связанные с диджитализацией налоговой произойдут в этом году.

"Электронный акциз – когда бутылку можно отследить от производителя до конечного потребителя и определить сканированием, что это не контрафакт. Е-аудит – предприниматель одной кнопкой отгружает отчет и общается с налоговой исключительно дистанционно. Электронный профиль налогоплательщика – налогоплательщик понимает, как его оценивают и что он должен делать, чтобы попасть в "зеленую зону" и вообще никогда не проверяться налоговой в пределах выездных налоговых проверок. Заполнение налоговой деклараций по ФОПам и физлицам, когда налоговая фактически выполняет функцию бухгалтера и, собирая все сведения о плательщиках, прямо в электронном кабинете передает декларацию на подпись", – поделился планами политик.

К слову, 11 апреля 2023 года депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении законопроект №6490-д о перезагрузке Государственной таможенной службы.

Также напомним, что в рамках кампании декларирования доходов граждан, которая завершилась 1 мая 2023 года, было подано 169 900 деклараций об имущественном положении и доходах.