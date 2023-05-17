Больше, чем до войны: украинцы задекларировали за 2022 год 114,4 млрд гривен, — ГНС

Годовую налоговую декларацию о доходах за прошлый год обязаны были заполнить и подать до 1 мая граждане, получившие доходы, с которых в 2022 году не уплачен налог на доходы физических лиц.

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В рамках кампании декларирования доходов граждан, которая завершилась 1 мая 2023 года, было подано 169 900 деклараций об имущественном положении и доходах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС).

Сумма задекларированного дохода составила 114,4 млрд грн, что на 16,2 млрд грн больше, чем по итогам кампании за 2021 год. Налоговые обязательства к уплате в бюджет по налогу на доходы физических лиц гражданами определены в сумме 2,7 млрд грн, по военному сбору задекларированные налоговые обязательства составляют 500 млн грн.

Годовую налоговую декларацию о доходах за прошлый год обязаны были заполнить и подать до 1 мая 2023 года граждане, получившие доходы, с которых в 2022 году не уплачен налог на доходы физических лиц.

Согласно требованиям Налогового кодекса, обязательному декларированию подлежат, в том числе доходы от сдачи в аренду имущества, продажи собственной сельхозпродукции, с наследства (кроме полученного от близких родственников), от продажи инвестактивов, и доходы, полученные за рубежом.

Отмечается, что обязанность гражданина подать годовую налоговую декларацию прописана в Конституции Украины. В частности, ст. 67 Основного Закона обязывает каждого уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом.

Напомним, в июне 2022 года Верховная Рада проголосовала за законопроект, которым предусматривается уголовная ответственности за недостоверное декларирование для госслужащих и лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Еще Фокус писал, что украинские преподаватели, которые занимаются репетиторством, но не зарегистрированы как ФОП, должны задекларировать свои доходы и уплатить налог.