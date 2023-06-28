В Луцке педиатры и семейные врачи начали выдавать таблетки "йодида калия"

Медики отметили, что принимать таблетки "йодида калия" просто так, без необходимости, категорически запрещено.

Препарат "йодид калия" способен нейтрализовать действие радиоактивного йода на организм. Соответствующее распоряжение выдала Управление здравоохранения Волынской ОГА, информирует Волынская служба Новостей.

Директор Луцкой городской детской поликлиники Оксана Лещинская рассказала, что медики дают не только таблетки, но и информационные брошюры. Эти документы предоставили представители Центра общественного здоровья.

"Советуем, чтобы таблетка всегда была в близком доступе, лучше носить ее с собой, например, в кошельке", — отметила она.

В управлении здравоохранения Волынской облгосадминистрации объяснили, что педиатры и семейные врачи выдают "йодид калия", чтобы подготовиться к возможной угрозе в случае опасности для гражданских. Специалисты постоянно проводят мониторинг ситуации в Луцке и на Волыни с наличием в медицинских учреждениях.

"В то же время мы подчеркиваем: принимать йодид калия просто так, без необходимости, категорически запрещено", — рассказал он.

В управлении здравоохранения Луцкого городского совета подтвердили, что препаратом обеспечили все учреждения здравоохранения в необходимом количестве. Это сделано для того, чтобы люди не искали его в случае необходимости.

"Мы препарат получили, дефицита нет", — отметили в горсовете.

Ситуация на ЗАЭС

В четверг, 22 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным разведки и СБУ, Россия рассматривает сценарий теракта на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Информация спровоцировала панические настроения среди населения. В аптеках вырос спрос на соответствующие препараты.

Напомним, 22 июня в аптеках на территории украинской столицы массово скупали средства защиты от радиации. Минздрав Украины призвал не принимать бездумно йодид калия для "профилактики". Там говорят, что в случае опасности людям нужно находиться в укрытиях и придерживаться указаний органов власти.