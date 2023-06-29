Мобилизация в Украине: могут ли студентов иностранных ВУЗов забрать в ВСУ

По словам адвоката, студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования, не подлежат мобилизации. В статье 23 Закона Украины о мобилизации ничего не сказано о стране обучения или других ограничениях.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация в связи с полномасштабным вторжением Российской Федерации. Адвокат Богдан Пересада рассказал, могут ли мобилизовать студента, который учится в иностранном высшем учебном заведении.

По его словам, призыву во время мобилизации не подлежат соискатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся на дневной или дуальной форме получения образования. В статье 23 Закона Украины о мобилизации ничего не сказано о стране обучения или других ограничениях.

Адвокат заявил, что для подтверждения обучения за границей нужно иметь любые документы, которые подтверждают зачисление или обучение в иностранный ВУЗ. Среди них:

студенческий билет;

студенческая виза;

справка из учебного заведения;

вызов на обучение или документ, подтверждающий право на временное проживание в стране в связи с обучением;

контракт на обучение и оплату по нему.

По словам адвоката, конкретный перечень документов не закреплен нигде, однако, чем больше документов будет – тем лучше. Все заверенные оригиналы должны быть переданы в Украину, после этого переведены на украинский с нотариальным удостоверением этого перевода. Документы должны соответствовать апостилю.

Напомним, руководитель Львовского областного ТЦК и СП полковник Александр Тищенко объяснил, чем повестка отличается от мобилизационного распоряжения.

Адвокат Марина Бекало ответила, является ли законным приказ Оболонского районного ТЦК и СП в Киеве. В нем говорилось, что все военнообязанные жители должны появиться в центре в течение 10 дней.