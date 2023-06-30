Распространял пропаганду РФ: самопровозглашенного мэра Полтавы признали психически больным (фото)

Пропагандист вместе с сообщниками распространял видео, в котором президента Украины Владимира Зеленского называли "рыцарем на белом гипсовом коне, который от первого удара камнем рассыплется".

Александр Чернощеков, который провозгласил себя мэром Полтавы, распространял в Facebook российскую пропаганду и оправдывал действия подразделений российской армии на территории Украины. Об этом говорится в приговоре Октябрьского районного суда в Полтаве.

Ему назначили 5 лет условного наказания с испытательным сроком. Судебная инстанция приняла решение о том, что мужчине нужна психиатрическая помощь, но без изоляции от общества.

В соцсетях Александр Чернощеков распространял пропагандистские видео, где украинцев призывали захватить власть. Он заявлял, что была "создана Республика Украина, которая сможет контролировать правопорядок на украинской земле". Чернощеков обращался к местным жителям с просьбой взаимодействовать, чтобы "Республика Украина была не только бумажной, но и силовой". В видео президента Украины Владимира Зеленского называли "рыцарем на белом гипсовом коне, который от первого удара камнем рассыплется".

Суд учел заключение судебно-психиатрической экспертизы при рассмотрении производства. Согласно ему, Чернощеков проявляет признаки расстройства личности. Указано, что у него наблюдаются расстройства поведения органического происхождения со сверхценными идеями реформаторства. Это не лишило его осознавать свои действия и способности руководить ими.

Чернощекова в мае задержали сотрудники правоохранительных структур. Впоследствии его держали под стражей. Впоследствии на судебном заседании он признал себя виновным. Однако заключение ему решили отменить в связи с имеющимся у него психическим расстройством. Теперь в принудительном порядке он будет проходить лечение без изоляции от общества.

Напомним, 19 июня на въезде в столицу нашего государства задержали священника УПЦ МП. Он призывал к срыву мобилизации в ряды ВСУ, а в 2015 году активно агитировал украинцев уклоняться от прохождения военной службы, ссылаясь на заповедь "Не убей".