Призывал к срыву мобилизации: на въезде в Киев задержали священника УПЦ МП (фото)

Священник призвал к срыву мобилизации в ряды ВСУ, а в 2015 году агитировал украинцев уклоняться от военной службы, ссылаясь на заповедь "Не убей", рассказали в ГПСУ.

Related video

Сотрудники пограничной службы в Киеве поймали священника УПЦ МП, в телефоне которого был обнаружен пророссийский контент. Об этом сообщила Госпогранслужба в Telegram.

На въезде в Киев пограничники вновь остановили священника, который ранее принадлежал к Московскому патриархату.

"На въезде в Киев пограничники в очередной раз остановили священника бывшей МПЦ. Мобильный телефон батюшки оказался полон пророссийского бреда. Как оказалось, мужчина призвал к срыву мобилизации в ряды ВСУ, а в 2015 году агитировал украинцев уклоняться от военной службы, ссылаясь на заповедь "Не убей", дезинформировал о Революции достоинства", — говорится в сообщении.

Пророссийский контент в телефоне священника

Пророссийский контент в телефоне священника

Пророссийский контент в телефоне священника

Напомним, что 21 апреля украинская сторона обменяла у РФ двух священнослужителей УПЦ МП, за одного из которых удалось освободить на 28 украинских военных, находившихся в плену у противника. Контрразведывательные мероприятия касательно УПЦ (МП) были начаты еще в 2022 году. За это время открыли уголовные производства в отношении 61 священнослужителя.

Фокус со ссылкой на российские СМИ 2 апреля сообщил, что Патриарх Кирилл предложил российским гражданам со значительным состоянием отдать средства "во благо РФ". Он призвал понять, что деньги пойдут на преодоление трудностей, с которыми столкнулась Россия после масштабного вторжения на территорию Украины.