Патриарх Кирилл предложил богатым россиянам отдать свои деньги "на благо РФ"
Патриарх Кирилл уверен, что за последний год Россия стала сильнее, но ей надо немного помочь.
Епископ Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал состоятельных соотечественников поделится своими деньгами с государством "на благо России в это непростое время вызовов и рисков", пишут росСМИ, цитируя слова священнослужителя из воскресной проповеди в храме Преображения Господня в Коммунарке.
По мнению Кирилла, трудности, с которыми столкнулась Россия после того, как начала "СВО", делают ее народ сильнее.
"Сегодня Россия стала сильным государством, способным ответить на вызовы и риски, которые обращаются сегодня в ее адрес. Но при этом … и народ становится более сильным, многие – более состоятельными и богатыми… Сегодня особое слово к тем, кто может послужить другим в том числе "своим имением" (цитата из Евангелия) своими средствами, кто может, может быть, более, чем другие, помочь государству в это непростое время", – заявил он.
Патриарх акцентировал внимание на том, что большие деньги для каждого человека являются "большой ответственностью", и чтобы обрести спасение и жизнь вечную, нужно использовать их в благих целях.
"Через богатство многих может прирасти общее благополучие народа, а вместе с этим и обеспечены его безопасность, его независимость, его свобода… Каждый состоятельный человек должен помнить, что он будет оправдан перед Богом только тогда, когда от его имения и от его возможностей будет оказываться помощь другим людям", – пояснил Кирилл.
Сам глава РПЦ – человек далеко не бедный. Журналисты-расследователи выяснили, что он летал на бизнес-джете Gulfstream G450 стоимостью 43 млн долларов и возил по Москве икону на Mercedes-Benz G-класса (Геллендваген) с мигалкой. Кирилл владеет недвижимостью в Москве и Подмосковье на сумму $3,3 млн вместе со своими троюродными сестрами. Также есть версия, что он имеет квартиру в Доме на набережной в Москве площадью 145 квадратов за 70 миллионов рублей.
"Новая газета" в декабре 2019 года писала о наличии у Кирилла более 20 резиденций, в том числе под Геленджиком на Черном море за миллиард долларов. Патриарх, по информации СМИ, владеет состоянием от 4 до 8 миллиардов долларов, деньги он предпочитает хранить в банках Швейцарии, Италии и Австрии.
Поделился ли он частью своих денег с армией, история умалчивает.
Ранее Фокус писал, что еще в сентябре прошлого года Кирилл угрожал богатым россиянам адом.