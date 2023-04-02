Патриарх Кирилл предложил богатым россиянам отдать свои деньги "на благо РФ"

Патриарх Кирилл уверен, что за последний год Россия стала сильнее, но ей надо немного помочь.

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Епископ Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал состоятельных соотечественников поделится своими деньгами с государством "на благо России в это непростое время вызовов и рисков", пишут росСМИ, цитируя слова священнослужителя из воскресной проповеди в храме Преображения Господня в Коммунарке.

По мнению Кирилла, трудности, с которыми столкнулась Россия после того, как начала "СВО", делают ее народ сильнее.

"Сегодня Россия стала сильным государством, способным ответить на вызовы и риски, которые обращаются сегодня в ее адрес. Но при этом … и народ становится более сильным, многие – более состоятельными и богатыми… Сегодня особое слово к тем, кто может послужить другим в том числе "своим имением" (цитата из Евангелия) своими средствами, кто может, может быть, более, чем другие, помочь государству в это непростое время", – заявил он.

Патриарх акцентировал внимание на том, что большие деньги для каждого человека являются "большой ответственностью", и чтобы обрести спасение и жизнь вечную, нужно использовать их в благих целях.

"Через богатство многих может прирасти общее благополучие народа, а вместе с этим и обеспечены его безопасность, его независимость, его свобода… Каждый состоятельный человек должен помнить, что он будет оправдан перед Богом только тогда, когда от его имения и от его возможностей будет оказываться помощь другим людям", – пояснил Кирилл.

Сам глава РПЦ – человек далеко не бедный. Журналисты-расследователи выяснили, что он летал на бизнес-джете Gulfstream G450 стоимостью 43 млн долларов и возил по Москве икону на Mercedes-Benz G-класса (Геллендваген) с мигалкой. Кирилл владеет недвижимостью в Москве и Подмосковье на сумму $3,3 млн вместе со своими троюродными сестрами. Также есть версия, что он имеет квартиру в Доме на набережной в Москве площадью 145 квадратов за 70 миллионов рублей.

Один из домов патриарха Кирилла Фото: Readovka

"Новая газета" в декабре 2019 года писала о наличии у Кирилла более 20 резиденций, в том числе под Геленджиком на Черном море за миллиард долларов. Патриарх, по информации СМИ, владеет состоянием от 4 до 8 миллиардов долларов, деньги он предпочитает хранить в банках Швейцарии, Италии и Австрии.

Поделился ли он частью своих денег с армией, история умалчивает.

Ранее Фокус писал, что еще в сентябре прошлого года Кирилл угрожал богатым россиянам адом.