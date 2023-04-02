Патріарх Кирило запропонував багатим росіянам віддати свої гроші "на благо РФ"

Патріарх Кирило впевнений, що за останній рік Росія стала сильнішою, але їй треба трохи допомогти.

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Єпископ Російської православної церкви, Патріарх Московський і всієї Русі Кирило закликав заможних співвітчизників поділитися своїми грошима з державою "на благо Росії у цей непростий час викликів і ризиків", пишуть росЗМІ, цитуючи слова священнослужителя з недільної проповіді у храмі Преображення Господнього в Комунарці.

На думку Кирила, труднощі, з якими зіткнулася Росія після того, як почала "СВО", роблять її народ сильнішим.

"Сьогодні Росія стала сильною державою, здатною відповісти на виклики та ризики, які линуть сьогодні на її адресу. Але водночас… і народ стає сильнішим, більшість — більш заможними та багатими… Сьогодні особливе слово до тих, хто може послужити іншим зокрема "своїми статками" (цитата з Євангелія), своїми коштами, хто може, можливо, більше, ніж інші, допомогти державі в цей непростий час", — заявив він.

Патріарх акцентував увагу на тому, що великі гроші для кожної людини є "великою відповідальністю", і щоб отримати порятунок і вічне життя, потрібно використовувати їх у благих цілях.

"Через багатство багатьох може прирости загальне благополуччя народу, а разом з цим і гарантовані його безпека, його незалежність, його свобода… Кожна заможна людина повинна пам'ятати, що вона буде виправдана перед Богом тільки тоді, коли від її статків та від її можливостей буде допомога іншим людям", — пояснив Кирило.

Сам голова РПЦ — людина далеко не бідна. Журналісти-розслідувачі з'ясували, що він літав на бізнес-джеті Gulfstream G450 вартістю 43 млн доларів і возив по Москві ікону на Mercedes-Benz G-класу (Геллендваген) з мигалкою. Кирило володіє нерухомістю в Москві та Підмосков'ї на суму $3,3 млн разом зі своїми троюрідними сестрами. Також є версія, що він має квартиру в Будинку на набережній у Москві площею 145 квадратів за 70 мільйонів рублів.

Один із будинків патріарха Кирила Фото: Readovka

"Нова газета" у грудні 2019 року писала про наявність у Кирила понад 20 резиденцій, зокрема під Геленджиком на Чорному морі за мільярд доларів. Патріарх, за інформацією ЗМІ, володіє статками від 4 до 8 мільярдів доларів, гроші він вважає за краще зберігати в банках Швейцарії, Італії та Австрії.

Чи він поділився частиною своїх грошей з армією, історія замовчує.

Раніше Фокус писав, що ще у вересні минулого року Кирило погрожував багатим росіянам пеклом.